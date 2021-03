LA CAMPAGNA

PORDENONE Sono arrivati ben prima dell'orario stabilito, mossi dalla voglia di fare il primo passo dopo un anno vissuto tra didattica a distanza e riaperture a singhiozzo. Decine, di tutte le età, dai più giovani a chi invece vede la pensione. A gruppi di cinque-sei, dalle 13 sono stati chiamati dal personale sanitario, e dopo una serie di contrattempi che hanno guadagnato anche le pagine della cronaca nazionale, finalmente hanno ricevuto la loro prima dose del vaccino. Gli insegnanti e i dipendenti scolastici della provincia di Pordenone hanno esordito ieri al padiglione H dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Nei prossimi giorni si proseguirà anche a Sacile, San Vito e Spilimbergo. In totale ieri hanno ricevuto la prima dose del siero AstraZeneca 310 persone legate al mondo dell'istruzione. Le iniezioni sono proseguite anche in provincia di Udine e nell'area giuliano-isontina della regione, dove l'operazione è partita già la scorsa settimana.

LE TESTIMONIANZE

Tra le prime vaccinate della giornata anche la dirigente del Torricelli di Maniago, Raffaella Cerquetti: «Dobbiamo dare l'esempio», ha detto entrando nella sede delle trasfusioni dell'ospedale. È stata lei la prima preside a ricevere l'iniezione. La vaccinata numero uno invece è stata Claudia Sangoi, professoressa di spagnolo al Mattiussi di Pordenone. «È andato tutto bene - ha detto - e tutti noi non vedevamo l'ora che arrivasse questo giorno. Vivevo sempre con la paura non tanto di essere contagiata, ma di contagiare gli altri». All'esterno le testimonianze di tanti altri docenti e professori della provincia di Pordenone. Ci sono ad esempio quelle di Annalisa Candido e Claudia Bruno, entrambe prof di lettere di ruolo al liceo Grigoletti, il punto di riferimento dell'istruzione scientifica nel capoluogo. «Se dovessi trovare un aggettivo per descrivere questo momento - ha detto Bruno - direi emozionante. Speriamo che sia un nuovo inizio per tutti noi, ma soprattutto per il mondo della scuola, che ha sofferto enormemente per un anno intero. Abbiamo tanto lavoro da fare, tante cose in sospeso che ora vogliamo riprendere. Ci auguriamo di non richiudere mai più e grazie al vaccino saremo più sicuri. Crediamo che l'adesione sia molto alta, abbiamo parlato con tanti colleghi e tutti vogliono vaccinarsi. C'è un grande desiderio di rientrare a scuola in una condizione di maggiore sicurezza». Un'insegnante della primaria di Roveredo in Piano parla invece con una collega che presta servizio a Vajont. «Quello che ci preme sottolineare - spiegano - è che lo stiamo facendo soprattutto per aiutare i bambini: non ne possono più e stanno soffrendo troppo a causa di questa situazione». Nessun problema durante le operazioni che si sono svolte al padiglione H di Pordenone, la stessa struttura che a fine dicembre aveva ospitato le prime vaccinazioni destinate agli operatori sanitari della provincia.

FABBRICHE

I presidenti di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti e di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, esprimono «grande soddisfazione» per il parere positivo espresso dalla struttura commissariale alla richiesta del presidente di Confindustria Fvg, Giuseppe Bono, di poter svolgere la campagna vaccinale nelle fabbriche sulla base delle esperienze maturate nella fase di esecuzione, sempre nelle aziende, dei tamponi rapidi (oltre 70mila) e dei vaccini antiinfluenzali. L'iniziativa di Confindustria, definita «encomiabile», è frutto di un protocollo di intesa con Cgil, Cisl e Uil approvato dalla Regione. Sono già in fase avanzata le procedure per costruire la tecnicalità dell'operazione con i competenti uffici regionali.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA