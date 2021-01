LA CAMPAGNA

PORDENONE Se non ci saranno ulteriori intoppi, leggasi ritardi nelle consegne o tagli improvvisi da parte delle case produttrici, il Friuli Venezia Giulia potrà alzare il primo simbolico calice per un brindisi a metà febbraio: per quella data, infatti, saranno completate tutte le vaccinazioni relative agli operatori sanitari e agli anziani delle case di riposo. Un traguardo importante, anche se per ora è una goccia nel mare della campagna di massa. Si tratterà però di un obiettivo strategico, perché proteggere il personale significherà avere reparti ospedalieri sempre pronti all'emergenza e immunizzare gli ospiti delle case di riposo contribuirà ad abbassare la mortalità nei centri più colpiti dalla pandemia.

LA PROSPETTIVA

«Dovremmo concludere il programma della prima fase entro la seconda settimana di febbraio», ha confermato il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. L'uso del condizionale è dettato dal fatto che sino ad oggi le forniture dei vaccini sono state regolari solamente per tre settimane, dopodiché sono state annunciate le lungaggini che hanno costretto la Regione allo stop alla somministrazione delle prime dosi, ora riprese. A inizio sono febbraio sono attese dalle 10 alle 20 mila dosi di vaccino in Fvg, che diventeranno circa 48mila alla fine del mese. Ad oggi sono state somministrate 43.253 dosi ed entro la metà di febbraio sarà completata la prima fase. Con le forniture previste, quindi, come anticipato negli scorsi giorni si potrà iniziare anche con l'immunizzazione degli anziani al di sopra degli 80 anni. Ma qui iniziano le incognite.

DIFFICOLTÀ

«Stiamo organizzando le liste e il sistema delle prenotazioni», ha spiegato Riccardi. Ma dalla gestione commissariale al momento non è ancora arrivata una scheda con le priorità. Chi, tra gli ultraottantenni, si vaccinerà prima? Non è chiaro, così come non si sa dove saranno allestiti i siti. È probabile infatti che la vaccinazione degli anziani sia da effettuare con i vaccini Pfizer e Moderna, quindi che si segua lo schema ospedale-domicilio in vigore oggi. In ogni caso a febbraio sarà solo una partenza, mentre la seconda fase entrerà nel vivo a marzo. Gli ultraottantenni in Fvg sono più di 100mila, quindi teoricamente servono circa 200mila dosi. Il Fvg invece riuscirà a vaccinare a febbraio 60persone, cioè il 5 per cento della popolazione. Ieri è stato approvato (per tutte le età) anche il vaccino di AstraZeneca, ma non è ancora chiaro se l'Aifa restingerà il campo solo agli under 55.

CASE DI RIPOSO

Intanto ieri è proseguita in provincia la campagna di vaccinazione nelle strutture per anziani. Il team dell'Azienda sanitaria è stato a Sacile (62 richiami, prima dose a 13 ospiti), Spilimbergo (sei ospiti e due operatori, ma c'è da tenere conto del focolaio attivo), Cavasso, Sequals, Pinzano, Maniago, Clauzetto e Aviano.

LA RICHIESTA

Cgil, Cisl e Uil pensionati lanciano un appello. Chiedono correttivi nei criteri di distribuzione dei vaccini, che tengano conto dei diversi dati demografici delle regioni La presa di posizione delle segreterie regionali si inserisce nella scia dell'allarme lanciato a livello nazionale dai sindacati pensionati sui ritardi nella distribuzione del vaccino. «È una vera e propria corsa contro il tempo dichiarano Treu, Pizzolitto e Gruarin perché stiamo assistendo ad una vera e propria strage degli anziani, con numeri particolarmente gravi nella nostra regione. Effetti che rischiano di acuirsi ulteriormente nelle prossime settimane, in particolare nelle case di riposo, dove i contagi hanno già raggiunto complessivamente il 40% degli ospiti e più del 25% del personale, con oltre 500 decessi dall'inizio della pandemia, un dato di quasi quattro volte superiore rispetto alla prima ondata». Da qui, per i pensionati, anche l'esigenza di un rapido rilancio del confronto tra Regione e parti sociali, per definire correttivi condivisi nella strategia di contrasto all'epidemia.

M.A.

