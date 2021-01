LA CAMPAGNA

PORDENONE Quarantacinque morti, un tributo intollerabile. Mesi eterni, che sembravano infiniti. Centosettantacinque contagi, tra ospiti e operatori sanitari. La più grave emergenza sanitaria del Friuli Occidentale, tra prima e seconda ondata. La casa di riposo di San Vito era diventata il simbolo del dolore, e allo stesso tempo della forza sprigionata dal virus nei confronti dei più deboli, nel modo più vigliacco possibile. Ieri però quel libro si è chiuso, e la pagina bianca di copertina ha accolto il titolo di una nuova storia, quella della liberazione. Settantacinque anziani hanno infatti ricevuto la seconda dose del vaccino, e tra sette giorni avranno sviluppato gli anticorpi. Inoltre tra gli operatori è stata raggiunta una quota sorprendente: il 93 per cento ha scelto di proteggersi, più di un'immunità di gregge.

«Lo abbiamo scritto a tutti i residenti - racconta il direttore Alessandro Santoianni -: questo è l'inizio di una parziale normalità. Tra una settimana riapriremo le sale comuni, per il pranzo, la messa, la palestra. Ricominceranno le nostre attività». Inevitabile il ritorno con la mente alle settimane più dure, con due o tre decessi al giorno. «Ogni operatore porterà con sé un fardello impossibile da dimenticare. Oggi (ieri, ndr) abbiamo scontato tutta quell'emozione. Ho visto segni di fatica nei miei uomini - prosegue Santoianni - ma nel bene e nel male ce l'abbiamo fatta con le nostre forze. Abbiamo ricevuto tanta solidarietà, ma chi ha permesso alla casa di riposo di andare avanti sono stati gli operatori sanitari, che si sono prestati a turni da 12 ore. Onore al loro merito». Il virus, subdolo e invisibile, era entrato senza preavviso. «Eravamo consapevoli delle possibili conseguenze, ma non immaginavamo che non ce l'avrebbe fatta nemmeno chi era in salute, per quanto debilitato. È stata questa la cosa più difficile da accettare». Poi Santoianni fa luce su un aspetto ancora poco considerato: le conseguenze del virus anche dopo la guarigione clinica. «Rileviamo un peggioramento del quadro neurologico e delle patologie legate alla demenza in molti pazienti». E c'è anche il lato umano: «Ci sono anziani che sorridono per qualche istante solamente quando possono vedere i figli o i nipoti. Questi contatti sono vitali e mancano tantissimo. Procrastinare ancora la chiusura delle visite ora è estremamente dannoso. Per questo, nel mese di febbraio, riapriremo gradualmente. Ma lo faremo non con soluzioni posticce (il riferimento va alle stanze degli abbracci, ndr), perché i nostri anziani hanno bisogno di tornare a festeggiare, a vivere davvero». Ieri è stata vaccinata anche Lucia Boem, 102 anni portati alla perfezione. Non ha mai avuto dubbi.

Ieri vaccini anche alla casa di riposo Umberto I di Pordenone, l'ultima in ordine di tempo ad aver visto la nascita di un focolaio. Sono stati effettuati 23 richiami e 11 prime dosi della Pfizer ad altrettanti anziani. Tutto è filato liscio. I sanitari hanno avvertito che la seconda dose può provocare più di frequente reazioni quali febbre (momentanea) e spossatezza. È la reazione (positiva) del fisico all'antidoto.

Sono arrivate le circa 16.500 dosi del vaccino Pfizer in regione. Servono sia a garantire le seconde dosi ad operatori e anziani delle case di riposo che a ripartire con le prime iniezioni per le stesse categorie di persone. La prossima settimana sono attese consegne regolari, senza ritardi o tagli. In Fvg le dosi somministrate sono 41.240, il 67,9 per cento di quelle ricevute sino ad oggi. Ieri effettuate 1.264 punture. E cresce l'attesa per l'approvazione del vaccino di AstraZeneca, attesa per oggi.

