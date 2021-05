Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE Portare i vaccini nei paesi. Affiancare la logica dei grandi hub (le due Fiere, di Udine e Pordenone, ma anche palazzetti e altre strutture ormai sorte in tutta la regione) a quella della prossimità, delle dosi porta a porta, senza far spostare la gente. È pronta a cambiare in questo senso la campagna vaccinale del Friuli Venezia Giulia. E la chiave sarà rappresentata da delle unità mobili, che come le Usca (le...