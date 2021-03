LA CAMPAGNA

PORDENONE La Regione ha deciso: prossimamente saranno aperte le agende per la vaccinazione delle persone con età dai 75 ai 79 anni. Sarà questa la classe che potrà prenotarsi a breve per ricevere il siero di AstraZeneca. Si è scelto di procedere con un gruppo meno numeroso rispetto alla categoria che avrebbe compreso le persone dai 70 ai 79 anni per un solo motivo: l'operazione non è semplcie come si potrebbe immaginare, dal momento che il vaccino di AstraZeneca non può essere somministrato a tutti, ma soltanto a chi non presenta una delle patologie serie elencate nel piano vaccinale licenziato dal governo.

LA SPIEGAZIONE

A fare il punto è il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. «Il vaccino AstraZeneca non è inoculabile alle persone che fanno parte dell'area della vulnerabilità - spiega -, quindi bisogna seguire un binario parallelo. Ora la campagna vaccinale è cambiata: si procede per fasce d'età e non per categorie professionali a rischio. Seguendo il criterio anagrafico, in Friuli Venezia Giulia si possono suddividere blocchi da 70-80-90mila persone, ma c'è un problema non da poco da affrontare. In queste macro-categorie, infatti, ci sono anche persone vulnerabili che non possono essere vaccinate con AstraZeneca». Individuata una categoria anagrafica, quindi, bisognerà scremare la ricerca, escludendo dal novero dei vaccinabili con AstraZeneca tutto coloro i quali siano portatori di una delle patologie presenti nell'elenco ministeriale. Si parla ad esempio di eventi ischemici, malattie cardiovascolari o respiratorie. Ma l'elenco non è esaustivo. «È per questo - spiega ancora Riccardi - che saranno fondamentali i medici di medicina generale. Avremo bisogno di valutare l'anamnesi medica di ogni persona, per compilare elenchi corretti. Non vogliamo che una persona riceva la convocazione per il vaccino e poi scopra di non poter essere immunizzata con AstraZeneca». Altro discorso riguarderà invece Johnson&Johnson, un siero che però non è ancora materialmente arrivato in Italia.

IL SECONDO BINARIO

Parallelamente si andrà avanti con i vaccini Pfizer e Moderna. «In quel caso - va avanti ancora Riccardi - l'agenda è chiara. Dobbiamo innanzitutto terminare le operazioni che riguardano gli anziani con più di 80 anni. Noi stiamo gestendo le dosi con oculatezza, perché dobbiamo garantire sempre e comunque le seconde iniezioni, cioè i richiami. L'agenda dettata dal governo in questo caso è molto chiara: dopo gli ultraottantenni si deve procedere con l'area della vulnerabilità. Noi siamo riusciti ad anticipare la vaccinazione delle persone disabili inserite nelle strutture protette, ma ora dovremo attenerci al piano governativo». Si andrà avanti quindi con le persone che presentano malattie pregresse inserite nella lista ufficiale. Si tratta dei pazienti più fragili, a cui sarà somministrata la dose di Pfizer o di Moderna. A spanne in Regione si tratta di circa 44mila persone. A queste devono essere aggiunti i prestatori di assistenza o i familiari.

M.A.

