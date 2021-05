Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE La previsione dice settembre, ma il sogno è agosto, nel pieno del mese delle vacanze per antonomasia. E questa volta ci sarebbe un motivo in più per festeggiare. Non il Ferragosto, ma l'immunità e quindi la vera uscita progressiva dalla pandemia che ha macchiato e marchiato gli ultimi 14 mesi. La Regione ce la può fare: centrare il 70 per cento di immunizzati sulla platea che può ricevere l'antidoto (cioè le persone...