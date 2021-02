LA CAMPAGNA

PORDENONE La campagna di vaccinazione degli anziani ultraottantenni che non risiedono in casa di riposo sarà sparsa. Lo ha specificato ieri l'Azienda sanitaria. Niente ospedale, niente padiglione H come accaduto per gli operatori sanitari: il team di esperti raggiungerà gli ambulatori del servizio vaccinazioni che sono già attivi in tutto il Friuli Occidentale, dalla Pedemontana alla Bassa. È una novità importante, perché per la prima volta la campagna si sposterà dagli ospedali (e dalle case di riposo) al territorio.

LA MAPPA

Da Pordenone (sede di Torre), sino a Spilimbergo (via Raffaello) e Maniago (via Unità d'Italia), passando da Azzano (viale XXV Aprile), San Vito (piazzale Linteris) e Sacile (via Ettoreo). Sarà una campagna itinerante che utilizzerà i poli esistenti per vaccinare gli anziani. Chi invece non può muoversi sarà raggiunto a domicilio, come avviene oggi nelle case di riposo.

FORZA LAVORO

A muoversi tra i vari poli vaccinali non saranno solo i medici e gli infermieri attuali. Già oggi, infatti, i primi cinque membri del personale inviato dalla gestione commissariale sosterranno le visite mediche in Friuli Occidentale. Poi saranno arruolati. «Rispetto alle 106 unità di personale aggiuntivo che dovrà essere fornito dalla struttura commissariale, al momento sono stati individuati 56 professionisti che auspichiamo possano entrare in servizio da questo fine settimana», ha spiegato ieri il presidente Fedriga in consiglio regionale.

LE CONSEGNE

Il problema è però un altro. In Fvg a febbraio arriveranno 86mila dosi di vaccino. Contando le due inoculazioni, basteranno per 43mila persone, mentre gli anziani over 80 sono 108mila. «Questa settimana dovrebbero arrivare circa 14mila dosi di vaccino Pfizer e 1.300 di Moderna - ha illustrato Fedriga -. La settimana prossima dovremmo ricevere 10.530 dosi Pfizer e 2.700 Moderna, e quella successiva 11.700 dosi di Pfizer e una consegna di vaccini di Astrazenaca, mentre l'ultima settimana del mese è prevista la consegna di 12.870 dosi di Pfizer e 9.900 di Moderna. Complessivamente il nostro Paese dovrebbe ricevere 428mila dosi di vaccino Astrazeneca, quindi ipotizziamo che alla nostra regione ne venga consegnato il 2%. Dal momento che quest'ultimo vaccino ha ricevuto il via libera dell'Aifa solo per la somministrazione alle persone tra i 18 e i 55 anni d'età, sarà necessario rivedere l'impostazione dell'intera campagna vaccinale; la nostra Regione si sta confrontando con il Governo per far sì che la distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna, ovvero quelli adatti agli anziani, tenga conto dell'età media della popolazione delle diverse regioni italiane». Quanto alla situazione, Fedriga l'ha definita in miglioramento ma ancora critica. Infine le scuole: «L'obiettivo è permettere ai nostri ragazzi e ragazze di concludere l'anno in presenza».

