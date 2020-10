LA CAMPAGNA

PORDENONE La campagna di vaccinazione antinfluenzale appena avviata mostra già qualche inghippo. Nella giornata di ieri alcuni medici di medicina generale del distretto urbano di Pordenone non sono riusciti ad approvvigionarsi delle dosi previste. Le prime scorte a disposizione dell'Azienda sanitaria (a fornirle è la Regione che ne ha acquista circa 350 mila dosi, 100 mila in più rispetto agli ultimi anni) erano terminate. Più un problema di redistribuzione che di effettiva carenza: sembra infatti che nei giorni precedenti ai medici che le avevano chieste siano state distribuite circa 300 dosi a ciascun professionista. Per questo alcuni dottori di famiglia dovranno ora attendere l'arrivo di altri quantitativi. Già domani, però, arriveranno in Asfo trentamila dosi del vaccino destinato alle persone con più di 75 anni di età. Per le nuove e ulteriori dosi destinate invece alla platea dei pazienti considerati fragili (over 60, bambini fino a sei anni, persone con patologie croniche) bisognerà attendere la fine del mese. Per la tipologia dei vaccini destinata alla profilassi più diffusa le nuove scorte saranno disponibili soltanto a fine mese. «La grande maggioranza dei medici ha potuto rifornirsi - spiega Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei medici -. C'è qualcuno che dovrà aspettare. Intanto saranno però disponibili le dosi per gli ultra-75enni in modo che si possa procedere con quei pazienti. C'è da dire che la nostra Regione è stata la prima ad avere a disposizione i vaccini e a redistribuirli. Con la collaborazione di tutti si potrà dunque fare un buon lavoro». Con l'Asfo si sta anche discutendo di poter dedicare due o tre giornate intere per le vaccinazioni. Giornate in cui - questa è la proposta al vaglio - i medici di famiglia vaccineranno e saranno coperti negli ambulatori dalle guardie mediche. Intanto restano aperti altri due problemi sul fronte dell'antinfluenzale. Alle farmacie regionali saranno destinate circa 5mila dosi. Troppo poche, insistono i farmacisti che stanno registrando un boom di richieste da persone che non rientrano nelle categorie a rischio ma che si pagherebbero il vaccino. L'altra questione riguarda i pediatri: solo la metà per ora avrebbe dato la disponibilità a somministrare il medicinale per la profilassi nei bambini.

d.l.

