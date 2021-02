LA CAMPAGNA

PORDENONE L'incontro di oggi dovrà essere quello decisivo: il presidente Fedriga e il vicepresidente Riccardi saranno per l'ennesima volta faccia a faccia (anche se a distanza) con il commissario per l'emergenza Arcuri e il ministro per gli Affari regionali Boccia. Si parlerà di vaccini, con una parola d'ordine: concretezza. La Regione, infatti, ora punta i piedi: «Dovranno darci la certezza delle dosi in arrivo nelle prossime settimane. Non annunci, ma consegne precise e datate per iniziare la campagna di immunizzazione degli ultraottantenni. Contrariamente sarà difficilissimo lavorare». Ma sul tavolo non ci saranno solo tabelle di marcia e numeri. La Regione vuole anche capire come utilizzare le dosi di AstraZeneca previste sul territorio da metà febbraio. Si vaccineranno gli anziani o si preferirà privilegiare altre categorie a rischio? Tutte domande al momento senza risposta.

GLI ANZIANI

Nei prossimi giorni (ma la comunicazione potrebbe essere resa nota a ore) la Regione inizierà una campagna informativa rivolta agli ultraottantenni, i prossimi a ricevere il vaccino. Si tratta di circa 108mila persone in regione, 30mila delle quali godono già dell'assistenza domiciliare e quindi saranno raggiunte da telefonate ad hoc. Le liste di prenotazione non sono ancora aperte, anche se in provincia di Pordenone iniziano ad arrivare le prime richieste in ospedale da parte degli anziani ansiosi di ricevere la prima dose. La campagna, come annunciato ieri, sarà effettuata nei siti vaccinali già operativi per l'immunizzazione stagionale, dalla Pedemontana alla Bassa passando dal capoluogo. Ma non in ospedale. Già ieri il Dipartimento di prevenzione è stato tempestato di telefonate: erano anziani che volevano prenotarsi per la vaccinazione nelle sedi comunicate su queste pagine. Bisogna ancora aspettare, ma l'operazione è in dirittura d'arrivo. Si partirà dalla seconda metà di febbraio.

I SANITARI

Intanto arrivano numeri più che confortanti dalla campagna vaccinale relativa agli operatori sanitari e agli anziani nelle case di riposo: le ultime prime dosi saranno somministrate in ospedale a Pordenone il 15 febbraio, dopodiché mancheranno solamente i richiami. E l'adesione tra i medici vola oltre il 90 per cento. «Un risultato eccezionale», commenta il presidente dell'Ordine, Guido Lucchini. Sempre a Pordenone, ieri visite mediche per i cinque vaccinatori arrivati dal governo. Dalla prossima settimana saranno operativi.

LA NOVITÀ

Il tampone in farmacia debutterà in Fvg a marzo. «Le farmacie - ha spiegato Riccardi - sono circa 400. L'auspicio è che aderisca al progetto una buona parte. Adesso spetta a loro mettere in atto tutta quella serie di passaggi relativi all'esecuzione degli esami». Per essere sottoposti al test bisognerà non manifestare i sintomi del Covid né essere stati in contatto stretto nelle precedenti 48 ore con un congiunto o con un soggetto, come ad esempio un collega di lavoro, risultato positivo al virus. L'appuntamento dovrà essere richiesto alla farmacia prescelta, o in via telefonica o recandosi direttamente in presenza. L'esame verrà eseguito con la tecnica del tampone nasale o rinofaringeo e, a differenza del test molecolare, il risultato sarà disponibile dopo una trentina di minuti. La comunicazione dell'esito, oltre che al diretto interessato, sarà trasmessa al dipartimento di prevenzione competente. Il costo massimo dell'esame è stato fissato a 26 euro. In caso di positività al Covid, alla persona verrà raccomandato di tornare al proprio domicilio, isolandosi da eventuali conviventi, e di contattare il medico curante.

