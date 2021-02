LA CAMPAGNA

PORDENONE In Friuli Venezia Giulia più di 16mila cittadini ultraottantenni hanno già ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Ma in provincia di Pordenone c'è un buco che riguarda proprio le persone più fragili, cioè gli over 80 che non possono spostarsi per effettuare il vaccino e che in alcuni casi attendono ancora una chiamata dall'ospedale per sapere quando gli operatori si recheranno a domicilio a completare l'operazione. Dall'altro lato ci sono gli anziani che non hanno effettuato la prenotazione e che rientrano nel novero dei cittadini con assistenza domiciliare, i quali aspettano invece la chiamata per iniziare da zero l'iter vaccinale.

LA TESTIMONIANZA

Il racconto delle difficoltà che si stanno incontrando in provincia arriva da una famiglia di Pordenone, che chiede di mantenere l'anonimato ma che spiega passo dopo passo la procedura compiuta per assistere due genitori ultraottantenni e gli intoppi che per ora hanno bloccato l'avanzamento dell'iter. «Mio padre e mia madre - racconta la persona che ha scelto di sfogarsi per spiegare un ritardo che considera inaccettabile - sono entrambi a letto. Mio padre ha 90 anni, mia madre 86, sono entrambi residenti in città, nel capoluogo e non in un piccolo comune della montagna. Da un anno, da quando è scoppiata la pandemia, non possono vedere praticamente nessuno, se non i figli e la badante che li assiste. Stanno aspettando di poter uscire da questo incubo da dodici mesi, e ora che il vaccino c'è non riceviamo la chiamata che tanto stiamo attendendo». Si tratta quindi di persone fragili, le più fragili. Fanno parte di quella sottocategoria di ultraottantenni che il vaccino della Pfizer lo devono ricevere a domicilio. I familiari, dal momento che gli anziani non godono dell'assistenza domiciliare della sanità pubblica ma che rientravano comunque tra i vaccinabili a domicilio, hanno prenotato tramite la farmacia l'appuntamento l'11 febbraio scorso. «Da quel momento abbiamo atteso una chiamata da parte dell'Azienda sanitaria, ma non è ancora arrivata e non sappiamo quando i nostri anziani fragili potranno ricevere il vaccino».

DIFFICOLTÀ

Sta filando tutto liscio, anche in provincia di Pordenone, per quanto riguarda gli appuntamenti destinati agli anziani ultraottantenni che possono muoversi e che autonomamente (o accompagnati in sede dai parenti) raggiungono i Distretti del Friuli Occidentale per la somministrazione. Ci sono invece più difficoltà per quella quota che il vaccino deve riceverlo a domicilio. L'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha assicurato ancora giorni fa che le procedure sono in corso e che gli esperti stanno elaborando e incrociando i dati dei pazienti che godono dell'assistenza domiciliare. Ma le proteste iniziano ad affiorare, assieme a segni di insofferenza. D'altronde si parla delle categorie più a rischio in assoluto, cioè di anziani costretti a letto. Una volta completata la procedura, a somministrare i vaccini a domicilio sarà un medico, e non un infermiere, dal momento che dopo l'iniezione è prevista una sorveglianza sanitaria speciale, a maggior ragione perché si tratta di persone la cui salute è già compromessa.

M.A.

