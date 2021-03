LA CAMPAGNA

PORDENONE Il Friuli Venezia Giulia e il Veneto sono le uniche due regioni d'Italia a non aver ancora siglato un patto con i medici di base per il coinvolgimento nella campagna vaccinale. E il ritardo ora condiziona una delle partite più sentite delle ultime settimane: quella della vaccinazione dedicata agli anziani ultraottantenni che non possono muoversi da casa. L'allarme è suonato anche in provincia di Pordenone, dove da settimane risuonano le proteste dei parenti delle persone più fragili. «Senza i circa 200 medici di base - ha spiegato ieri il direttore sanitario dell'AsFo, Michele Chittaro - possiamo effettuare poche vaccinazioni a domicilio». E almeno per un'altra settimana l'accordo non dovrebbe arrivare.

CONSEGUENZE

Di fatto, senza un patto con i medici (le difficoltà sono dettate da un tira e molla sui compensi che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno), le vaccinazioni degli anziani a domicilio non potranno terminare prima di metà maggio, sforando quindi il termine di aprile fissato in un primo momento dalla Regione. E ieri sulla questione è intervenuto il vicepresidente Riccardo Riccardi. «Gli over 80 che si sono già prenotati per ricevere il vaccino a domicilio sono circa 7.200. L'operazione, che ha preso il via da qualche giorno, si dovrebbe concludere con la somministrazione della doppia dose indicativamente entro la fine di aprile o al massimo entro la metà del mese di maggio. Il numero si è ridotto rispetto alle preventivate 15 mila unità, perché molti si sono già recati autonomamente ai centri mentre per altri ancora si sta prendendo in esame la possibilità di organizzare dei trasporti protetti».

I DETTAGLI

«Nell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale gli over80 a cui le dosi verranno inoculate a domicilio si attestano attorno alle 3mila unità. La campagna ha preso il via nella giornata di lunedì ed entro la fine della settimana saranno circa una sessantina coloro ai quali verrà somministrata la prima dose. Secondo un report il tempo stimato per portare a termine ogni singola operazione si aggira intorno ai 60 minuti. Le persone ultraottantenni che invece verranno vaccinate a domicilio nel territorio di Asugi saranno circa 2800. Infine nell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale saranno circa 1.500 le persone ultraottantenni vaccinate a domicilio, che nel solo capoluogo riceveranno l'inoculazione a ritmo di circa 40 unità la settimana. «Nella zona del Pordenonese - spiega il vicepresidente regionale - ad ogni medico verranno assegnate circa 6 o 7 dosi al giorno. Il tempo medio per ogni vaccinazione è di circa 40 minuti che prevedono lo spostamento, l'inoculazione, la valutazione e l'osservazione del paziente. Senza l'impiego dei medici di medicina generale la somministrazione della doppia dose verrebbe completata entro la metà di maggio. Nel caso in cui invece si raggiungesse l'accordo, entro aprile la campagna potrebbe essere portata a termine». Ecco perché sarà cruciale, da parte dei medici di medicina generale, arrivare in fretta a un accordo che è già in netto ritardo.

LA BUONA NOTIZIA

Interesserà anche il Friuli Venezia Giulia, infine, la consegna extra delle dosi del vaccino Pfizer annunciata ieri dall'Unione Europea. Nel dettaglio, in regione arriveranno a breve circa 10.500 dosi in più rispetto a quanto preventivato. Non è molto, ma servirà comunque a garantire una prosecuzione spedita alla campagna vaccinale dedicata ai più anziani e ai disabili nelle strutture.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA