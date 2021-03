LA CAMPAGNA

PORDENONE Gli ultraottantenni rappresentano la fascia di popolazione che statistiche alla mano è più soggetta ai decessi causati dal Covid. Ma i reparti degli ospedali si riempiono di più di persone tra i 70 e gli 80 anni. Spesso guariscono, ma intasano le Medicine e costituiscono una buona parte del problema. Vaccinarli, significa compiere un passo verso la soluzione, e a breve sarà possibile anche in Friuli Venezia Giulia. E la novità positiva che arriva dopo l'ok all'uso di AstraZeneca anche per le persone con più di 65 anni. Sarà una rivoluzione.

CATEGORIE CRUCIALI

Le persone tra i 70 e gli 80 anni in Friuli Venezia Giulia sono tante: per la precisione 141.409. Non tutte però potranno ricevere il vaccino di AstraZeneca, riservato a chi non ha patologie gravi. Si dovrà fare una distinzione ma si tratterà comunque di ben più di 100mila persone. La seconda novità positiva riguarda l'estensione dell'uso - prioritario - dell'antidoto anche per insegnanti e forze dell'ordine tra 65 e 67 anni, persone prima escluse dalla campagna. E in questo senso sarà fondamentale aumentare i punti di somministrazione (come la Fiera di Pordenone) e coinvolgere anche i medici di base.

LA TRATTATIVA

E proprio in relazione all'impegno dei medici di base, ieri è arrivata una comunicazione della Fnomeco, la Federazione degli Ordini. «Vaccinare - scrive il presidente Guido Lucchini - è una priorità assoluta. La Fnomeco ritiene questo un obiettivo primario e richiama gli iscritti a tenerlo ben presente e a dare la loro disponibilità. Allo stato attuale abbiamo visto la presenza di tutte le categorie di iscritti, da medici ancora in formazione specialistica fino a colleghi pensionati che spontaneamente hanno chiesto di fare la loro parte. Spiace doversi rapportare con situazioni di antagonismo fra organizzazioni sindacali, come se una sorte di supremazia fosse prioritaria in una situazione che è drammatica. È dovere di questa federazione ribadire che prioritaria è l'azione svolta a favore dei nostri assistiti ed è altrettanto prioritario non dar luogo a dispute che oltre a non dare una buona immagine della categoria, potrebbe rappresentare una ulteriore causa di incertezza nei cittadini Tutto ciò in aderenza a quella tutela della salute, sancita dalla Costituzione e con quanto richiesto nel nostro codice deontologico. Si invitano pertanto tutti i medici al senso di responsabilità sulle azioni professionali e di avere come primo, comune e condiviso obiettivo, la tutela della salute».

PROGRESSI

Ieri vaccini agli over 80 al palasport di Cividale. Il vicepresidente Riccardi ha parlato di «modello» e ha spiegato che il vaccino Pfizer in seguito sarà dedicato all'area della vulnerabilità e agli immunodepressi. Infine i numeri della campagna. Sono state quasi 134mila le dosi somministrate, 80mila persone hanno completato il ciclo con la doppia inoculazione mentre sono 54.mila le prime somministrazioni. Si registrano 42mila dosi al personale sanitario su 45mila prenotazioni. Sono stati 7.500 gli ospiti delle case di risposo che hanno ricevuto il vaccino. Con Pfizer e Moderna, è iniziata l'attività di inoculazione anche per gli over 80: si sono prenotati 70mila anziani e, di questi, a quasi 30mila è stata somministrata la prima dose di vaccino. Il dato sulle vaccinazioni con Astrazenca ha visto, su 24mila richieste del personale scolastico, 10.700 persone vaccinate (il 46% di chi ne ha fatto richiesta), mentre per le forze di polizia i vaccinati sono 3.700 su 4mila richieste. Infine è in corso un accordo sull'immunizzazione delle forze armate con l'esercito.

