LA CAMPAGNA

PORDENONE Giornata piuttosto negativa quella di ieri sul fronte della pandemia. Il bollettino quotidiano della Regione, oltre a un incremento di casi di positività che sul territorio provinciale sono stati tredici, fa registrare due decessi nel Friuli occidentale. Si tratta di due donne anziane. La prima, di 85 anni, ospite di Casa Serena di Pordenone ma era ricoverata nell'ospedale di Udine. Nel secondo caso si tratta di una 77enne, residente a San Giovanni di Casarsa, positiva al Covid, ma deceduta in seguito a una caduta in casa. La giornata ha fatto inoltre registrare la notizia riguardante la positività dopo il tampone dell'ex sindaco e consigliere regionale del Pd Sergio Bolzonello. E infine due casi di positività (in classi diverse) rilevati al liceo Grigoletti di Pordenone: il Dipartimento di prevenzione avrebbe disposto la quarantena per tre classi. Oggi si valuteranno eventuali altri provvedimenti.

BOLZONELLO POSITIVO

La notizia della positività al Covid di Sergio Bolzonello è trapelata nel primo pomeriggio. L'ex sindaco e consigliere regionale (già a marzo aveva dovuto rimanere in isolamento a casa per un contatto a rischio in Regione) si è sottoposto al tampone nella mattinata di ieri al Policlinico San Giorgio in seguito alla presenza di qualche sintomo in uno dei suoi familiari. In serata è stato lo stesso Bolzonello a comunicare nel suo profilo Facebook: Oggi a seguito di vicinanza a un familiare con sintomi riconducibili al Covid ho effettuato un tampone che ha dato esito positivo al virus. Sono asintomatico e quindi sto bene, ma dovrò rimanere in quarantena per i prossimi 14 giorni e comunque fino al tampone che sancirà la negatività. Continuerò a lavorare da casa osservando tutti i protocolli previsti». Intanto in Consiglio regionale (l'ultima seduta in cui Bolzonello è stato presente risale a venerdì scorso) già ieri è stato attivato il protocollo previsto in questi casi. «Subito avvisato dallo stesso Bolzonello dell'esito del tampone - ha comunicato il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin - ho dato mandato agli uffici di fare scattare il protocollo. Va comunque ricordato che, nel corso delle sedute d'Aula svoltesi la scorsa settimana, sono state rigorosamente rispettate le misure di prevenzione».

CASE DI RIPOSO

Secondo lutto per Casa Serena di Torre. Ieri è morta Rina Mion, 85 anni di Pordenone, ospite del centro dove la notizia ha causato un profondo dispiacere. L'anziana era stata ricoverata nei giorni scorsi nel reparto di Infettivologia di Udine. Le sue condizioni si sono aggravate e ieri è deceduta. Intanto in Casa Serena gli ulteriori tamponi effettuati ieri sono risultati tutti negativi. Un paziente ospite, che era stato trasferito nella Rsa di Sacile, è invece guarito e rientrerà nel centro anziani. Il bollettino riporta anche un secondo decesso: un'altra donna, 77 anni di Casarsa, sarebbe morta in seguito a una caduta in casa (avvenuta diversi giorni fa) dove stava scontando la quarantena in quanto positiva. I nuovi casi di positività in provincia sono stati 13, 51 in regione. Dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.962: 1.664 a Trieste, 1.673 a Udine, 1.114 a Pordenone e 491 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.679, i clinicamente guariti sono 20 e le persone in isolamento 879. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 8 a Gorizia.

