PORDENONE È stato un assalto, dettato dalla voglia di vivere. Le difficoltà del mattino, un blackout di un'ora del sistema informatico (collegato al Cup) che ha costretto diversi farmacisti a rimandare indietro le persone in fila, le linee occupate del call center. Poi il decollo, e delle cifre che fanno impallidire le adesioni massicce di medici e infermieri a fine dicembre: quasi 26mila anziani (25.980) ultraottantenni hanno già il loro posto per il vaccino in regione. Il ritmo è stato di una prenotazione al secondo. Il 28 per cento degli aventi diritto in un solo giorno, considerando che la quota di chi si deve prenotare arriva a circa 93mila persone, mentre per gli altri 15mila scatterà la chiamata dalle Aziende sanitarie. Un plebiscito. Le prime iniezioni scattano lunedì, ma già ieri pomeriggio nel Pordenonese sono state occupate caselle addirittura ad aprile.

Pioggia, freddo, farmacie ancora chiuse. Ma l'assalto in provincia di Pordenone era già partito. File di anziani con l'ombrello, ma anche parenti più giovani incaricati di trovare un posto per genitori e nonni. All'apertura delle porte, l'inizio di una giornata frenetica, ma cruciale. «In venti minuti abbiamo prenotato già sessanta vaccini», spiegano dalla farmacia Alla Fede, in corso Vittorio a Pordenone. Alle 11 del mattino già si prenotavano appuntamenti per marzo e le cifre sarebbero lievitate costantemente. Stesse scene anche alla farmacia Rimondi, sempre in corso, ma un po' in tutta la provincia. Alle nove del mattino il primo intoppo: il sistema di prenotazione tramite i Cup non va. Si pianta. Allarme. Tanti anziani tornano a casa, ma non demordono. Dopo un'ora, anche se a rilento, funziona di nuovo tutto. Il call center (0434-223522) invece è un terno al lotto: le linee sono spesso occupate, sopraffatte dalla voglia di vaccinarsi. La giornata va avanti allo stesso modo sino a sera, quando i numeri fanno capire le dimensioni del boom.

«Si è trattato di una importante dimostrazione di maturità dei cittadini, a riprova del lavoro e sensibilità della comunità regionale. Nella primissima fase iniziale della giornata si è verificato qualche minimo disagio di natura tecnica, ma poi le operazioni sono procedute speditamente in maniera regolare arrivando a registrare la media di una prenotazione al secondo», ha spiegato il vicepresidente Riccardi. Nel dettaglio, alle 19 di ieri 3.545 persone si sono rivolte in uno dei 36 sportelli dei Cup, altre 2.837 hanno utilizzato il numero del call center, 19.598 hanno contattato una delle 310 farmacie aderenti che hanno sottoscritto l'accordo regionale e, infine, 264 si sono registrate in una delle 35 unità operative del Sistema sanitario regionale.

Poi, fuori dall'aridità (pur significativa) delle cifre, ci sono volti e storie. Quella di Pietro, novant'anni che lui stesso definisce suonati. Aspetta il suo turno davanti alla porta della farmacia Rimondi di Pordenone. Ha il tempo per una battuta, che fa effetto: «Pensavate di liberarvi dei vecchi, invece adesso vado a liberarmi del virus e della paura». Poi esce con in mano l'appuntamento: 12 marzo a Torre. E poi c'è Maria Visintin (la donna a destra nella foto in basso), 85 anni. Chiacchiera con un'amica di fronte alla farmacia Scalzotto di piazza Risorgimento. «Aspettavo questo momento, adesso però non ci sono più scuse. Voglio riabbracciare i miei nipoti e mia figlia quando torneranno dall'estero. Adesso ridateci la voglia di vivere e la normalità». Serve ancora un po' di pazienza: la prima dose, ventuno giorni, la seconda, sette giorni e un bel saluto al terrore.

