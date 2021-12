LA CAMPAGNA

PORDENONE Dopo l'esordio a Trieste e la data di domenica alla fiera di Martignacco - alle porte di Udine - ieri è toccato a Pordenone accogliere le prime vaccinazioni anti-Covid pediatriche della storia provinciale. Il vaccino utilizzato è stato quello di Pfizer, con la dose appositamente centellinata che viene fornita ai bambini tra i 5 e gli 11 anni d'età di tutta Italia. Si trattava di una data già programmata e dei primi appuntamenti fissati, mentre si attende ancora di conoscere il prossimo appuntamento per l'immunizzazione dei più piccoli nel Friuli Occidentale.

Nel dettaglio, le operazioni si sono svolte alla Cittadella della salute di Pordenone, a due passi dall'ingresso principale dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, in via Montereale. Ad occuparsi delle iniezioni dedicate ai più piccoli sono stati gli esperti del più grande e importante centro pediatrico della regione, cioè gli operatori del Burlo Garofolo di Trieste. Sono state allestite tre linee vaccinali per un totale di quattro ore filate di iniezioni.

Le prossime giornate dedicate alla vaccinazione in età pediatrica organizzate da Asufc (quindi nel territorio udinese) saranno il 27 dicembre all'Ente Fiera e a Gemona e il 28 a Palmanova. Per queste giornate le prenotazioni sono già tutte esaurite, mentre le prime giornate utili con posti disponibili sono ad oggi quelle di domenica 2 gennaio a Ente Fiera, lunedì 3 a Gemona e 11 gennaio a Palmanova. A Pordenone spazio il 28 dicembre.

«La popolazione scolastica è da settimane la fascia che presenta maggiore diffusione dei contagi. Questo fenomeno non preoccupa per gli effetti sui bambini che contraggono l'infezione, che si presenta ancora in forma lieve, ma per quelli generali sulla didattica in presenza. Con questo andamento del virus va garantita una scuola aperta ma resta un obiettivo complesso», ha affermato il vicegovernatore e assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi.

