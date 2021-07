Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE Domani si entra nel mese decisivo. Agosto è diventato tale perché finalmente i giovani stanno aderendo in massa alla vaccinazione (grazie all'introduzione del green pass dal 6 del prossimo mese) e perché con la recrudescenza del contagio sarà fondamentale blindare al più presto possibile la regione, al fine di evitare che ad essere colpiti siano le persone ancora non vaccinate. Sempre in agosto, si assisterà a...