LA CAMPAGNAPORDENONE A passo sempre più spedito verso la protezione delle fasce d'età che rischiano di più di finire in ospedale oppure di non farcela a causa del Covid. Da domani, infatti, potranno prenotarsi per il vaccino anche tutti i residenti che hanno tra 70 e 74 anni (si va da tutti i nati nel 1951) e che non presentano una delle patologie per le quali è già attiva la categoria dei pazienti fragili. L'ufficialità è arrivata...