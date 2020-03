Si fa presto a dire smart working, fa molto mondo connesso e trend giovanile. Ma il sistema era pronto a gestire una quarantena di massa con decine di milioni di persone contemporaneamente collegate al web? No, neanche a Pordenone, dove la banda larga arriva a macchie e dove ci sono ancora tanti comuni che viaggiano alla velocità di 10 anni fa, quando va bene. Chat di gruppo, videochiamate, tonnellate (virtuali) di video che scorrono nello stesso momento. In una provincia abituata a un carico di dati in rete normale, l'infrastruttura mostra i primi segni della fatica. E a rimetterci sono soprattutto le migliaia di persone che in questi giorni di isolamento stanno continuando a lavorare. Non più in ufficio, ma grazie alle reti fisse domestiche. Il risultato? La rete è fortemente rallentata. In alcuni momenti della giornata (anche in città, dove la linea fissa in molte zone è di ultima generazione) le pagine web si caricano talmente lentamente che a un certo punto il programma di navigazione ci rinuncia, e rimbalza l'utente come fuori da una discoteca. Il sovraffollamento, la tanto denigrata (di questi tempi) calca, tutti concetti che non sono scomparsi: si sono solo trasferiti nell'etere. E le conseguenze rischiano di essere pesanti. Il sovraccarico delle reti web, infatti, non sta solo spaventando le persone lontane tra loro che comunicano grazie a una videochiamata o a una chat. Il problema più urgente lo stanno vivendo i tanti commercianti che hanno bisogno di chiedere il bonus straordinario di 600 euro deciso dal governo: gli sportelli fisici sono chiusi, la procedura è solo online, ma il sito dell'Inps, anch'esso sovraccarico, fa i capricci. Altri professionisti hanno bisogno di trasferire file pesanti (oltre un giga) da un'utenza a un'altra. Facile, in tempo di pace. Un'impresa adesso, quando con i più comuni programmi si rischia di metterci delle ore. Si rischia un salto all'indietro, quando il web era rappresentato dal cicalino fastidioso del telefono che annunciava la connessione. E quando per scaricare una canzone di tre minuti ci si metteva una giornata. Solo che allora almeno si poteva uscire di casa. (ma).

