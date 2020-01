La burocrazia in provincia ha già spento diversi falò

TROPPE NORME

PORDENONE L'Epifania si avvicina e la ricorrenza viene tradizionalmente celebrata con l'accensione dei falò, che nelle diverse località prendono anche nomi diversi, come pignarul, capon cavin, foghera, fogarèla, fogarissa, o come fouc da la Befana (Andreis e Barcis), fùc di San Zuan (Casarsa) o fùc di San Pieri e Pauli, É minili a Cavazzo Carnico, pan e vin o panevin nell'Udinese e a Pordenone, Erto, Pasiano, Brugnera, Tamai, Caneva, Porcia, Budoia, Polcenigo, San Quirino.

Ogni anno, però, la burocrazia assilla gli organizzatori e non sono mancate anche alcune rinunce proprio per evitare le troppe carte bollate. Fino a ieri nel Comune di Pordenone erano arrivate tredici richieste per organizzare il falò: l'obbligo di richiesta è previsto per quelle foghere dove sono previste almeno trenta persone. C'è il rischio di sanzione in caso di controlli della polizia comunale.

BUROCRAZIA DA ROGO

«L'accensione di roghi - spiega il vigile del fuoco Dario Zanut - rientra tra le attività regolamentate dal Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, che, all'articolo 57 afferma che in luoghi abitati o nelle loro adiacenze, lungo una pubblica via o in direzione di essa non sono consentite esplosioni o accensioni pericolose se non previa licenza dell'autorità locale di Pubblica sicurezza. Pertanto lo svolgimento deve essere autorizzato dai Comuni». Sul territorio la problematica della sicurezza connessa all'accensione di fuochi è variamente affrontata con l'emanazione di regolamenti derivati dal Tulps o da normative locali. Tra le regolamentazioni più interessanti l'ordinanza del Comune di Pasiano di Pordenone che impone di inoltrare preventivamente una cosiddetta Denuncia di accensione di falò tradizionale. Oltre alle generalità del dichiarante la domanda in questione chiede giorno, ora e luogo esatto in cui sarà acceso il fuoco, il nome del proprietario del terreno utilizzato, l'afflusso previsto di persone, la distanza da strade e abitazioni. È necessario inoltre fornire l'elenco dei componenti della squadra di vigilanza e primo intervento, alla quale sono affidati i compiti di verificare costantemente la funzionalità delle vie di accesso al luogo della programmata manifestazione; far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni riportate nell'autorizzazione; vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini, chiamare prontamente gli organi di vigilanza; vigilare sulla sicurezza delle persone e, in caso di emergenza, intervenire prontamente, attivando i dispositivi di sicurezza tra cui gli estintori. È necessario anche assicurare che l'accensione del falò deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di legge, che sarà cura degli organizzatori bonificare il terreno utilizzato al termine, che saranno predisposti un adeguato numero di estintori e allacciamenti alla rete idrica. Resta ovvia la responsabilità civile e penale in caso di inadempienze e danni a cose e persone. Un'ultima sezione, forse la più interessante, stabilisce che dovranno essere bruciati solo legna non trattata o ramaglie, escludendo gomma e materiale plastico, carburanti e combustibili, che per l'accensione non verranno utilizzate torce a gas, che gli spettatori saranno tenuti a prudenziale distanza, in modo da non arrecare pericolo e danni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA