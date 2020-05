LA BUONA NOTIZIA

PORDENONE Una settimana fa, quando l'Istituto superiore di sanità aveva diffuso il primo report settimanale della fase due, il Friuli Venezia Giulia presentava un valore Rt potenziale (è il fattore che misura la capacità di diffusione del virus in concomitanza con le riaperture programmate) di 0,86, cioè non lontano dal valore uno che solitamente inizia a far suonare l'allarme. Il rapporto, sette giorni fa, aveva generato anche qualche polemica. Ieri, invece, il presidente dell'Iss, il friulano Silvio Brusaferro, ha promosso a pieni voti la situazione in regione: lo stesso valore, infatti, è sceso a 0,63, cioè al livello minimo previsto dalla forbice indicata nella rilevazione precedente. Oggi il possibile margine d'errore potrebbe portare addirittura a un Rt di 0,4, cioè praticamente nullo.

IL MONITORAGGIO

Nella fase due, in Fvg, il virus circola e infetta meno di prima. Questo dice il secondo rapporto dell'Iss. La nuova incidenza settimanale del contagio è di 2,14 nuovi contagi su 100mila abitanti. Si tratta del valore più basso di tutta l'Italia settentrionale. E il trend (che non si deve assolutamente valutare sulle sole 24 ore precedenti) è segnalato ulteriormente in calo. E il sistema sanitario regionale non presenta alcuna allerta. «L'incidenza settimanale è molto eterogenea nel territorio nazionale - ha spiegato Brusaferro -. In alcune regioni il numero di casi è ancora elevato denotando una situazione complessa ma in fase di controllo. In altre il numero di casi è molto limitato». E il Friuli Venezia Giulia rientra in questa seconda categoria. Il sistema di monitoraggio è disegnato per essere sensibile ed identificare anche minimi scostamenti negli indici si trasmissione, impatto e resilienza. Pertanto, in particolare in contesti con una bassa numerosità di casi, tali scostamenti variano di settimana in settimana ed acquisiscono importanza se confermati nel tempo. Anche in regione sono state realizzate durante la settimana di monitoraggio politiche di testing e screening aumentate in modo da identificare il maggior numero di casi realizzando azioni di isolamento e quarantena-monitoraggio dei contatti stretti. E anche a valle di questa attività la capacità del virus di trasmettersi è calata.

TAMPONI

Il Fvg tampona a tappeto risultando il quarto territorio dopo Provincia autonoma di Trento, Valle D'Aosta e Veneto per numero di tamponi eseguiti, con un tasso di 10,37 nuovi test per mille abitanti a fronte di una media nazionale che è del 7,14. E la nostra regione è sempre quarta anche per numero medio di tamponi effettuati per ogni caso positivo: 6,90 laddove la media nazionale è di 2,13. Complessivamente in Fvg i test sono stati effettuati sul 5,39% della popolazione, mentre la media italiana si ferma al 3,31%.

In collaborazione con il Dipartimento di prevenzione, poi, sono state organizzate delle sedute per i medici di base, di continuità assistenziale e i pediatri per effettuare il tampone e il test sierologico. I prelievi verranno effettuati, nella sede della Fiera di Pordenone. Si parte già oggi.

ASSUNZIONI

L'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha appena approvato il decreto per procedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di otto infermieri, mediante l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico attualmente vigente. «Tali assunzioni si aggiungono a quelle già effettuate nei mesi scorsi, che hanno portato a far parte degli organici dell'Azienda 158 nuovi infermieri di ruolo», ha spiegato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA