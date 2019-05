CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BUFERAPORDENONE È bufera politica sul documento che la Conferenza dei sindaci ha inviato in regione rispetto alla scadenza dell'incarico (alla fine di questo mese) del direttore generale dell'Aas 5 Giorgio Simon. Dopo la raccomandazione (si chiede alla Regione che valuti una proroga del direttore fino a fine anno per garantire una continuità in vista della nomina del nuovo direttore) siglata da una trentina di sindaci del territorio in maniera trasversale si è aperta una discussione in alcuni Comuni del centrodestra. A cominciare da...