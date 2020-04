LA BEFFA

PORDENONE Una giornata da incubo. Peggio di così non poteva iniziare la corsa dei lavoratori autonomi al bonus da 600 euro. La mole esorbitante di richieste ha mandato in tilt il sito dell'Inps, all'interno del quale era possibile presentare la domanda, creando non pochi malumori tra chi, già dalle prime ora di ieri, cercava di collegarsi al sito. Sono state migliaia in provincia di Pordenone le pratiche che non sono partite.

LE DIFFICOLTÁ

Le difficoltà si sono registrate sin dalla sera del 31 marzo, quando la navigazione sul portale ha iniziato a farsi impossibile. Patronati e commercialisti sapevano sin dall'inizio che la sfida sarebbe stata difficile, se non impossibile, ma hanno creduto lo stesso di potercela fare almeno ad accontentare una parte di autonomi, partite Iva e affini colpiti dalla crisi del coronavirus. E invece? «E' stato impossibile persino consultare delle pratiche taglia corto Patrizia Del Bianco, responsabile del patronato della Cisl di Pordenone, mentre scartabella una montagna di carte figuriamoci caricare le richieste del bonus. Mercoledì mattina tutto era filato liscio ma già nel pomeriggio erano emerse le prime difficoltà. Ieri, invece, la situazione è apparsa subito complicata. Dopo aver inserito nel sito dell'Inps lo Spid, il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana, il portale si bloccava. Abbiamo tentato l'accesso più volte ma il risultato è stato pressoché identico. Alla fine ci siamo rassegnati, ripiegando sulla stampa della email, con i relativi allagati, che intanto ci continuavano ad arrivare da chi si è affidato al nostro patronato per inviare la richiesta del bonus».

I PATRONATI

Da un patronato all'altro. All'Epas di via Vallona le cose non sono andate meglio. «I lavoratori afferma l'operatore Beppino Nosella continuavano a telefonare per chiedere sia un appuntamento che la documentazione per accedere al bonus. Tra l'altro almeno venti persone si sono presentate direttamente nella sede del patronato per espletare le pratiche. A tutte allarga le braccia ho ripetuto la stessa cosa: il sistema informatico è bloccato. Credo che i vertici dell'Inps debbano mettersi una mano sulla coscienza: in questo momento non solo tantissime persone non hanno un lavoro e quindi un'entrata economica certa, ma non hanno nemmeno la possibilità di richiedere quei 600 euro che, seppur pochi, possono comunque fare la differenza. E garantire la sopravvivenza. Non escludo la possibilità, nelle prossime ore, di presentare un esposto a tutela dei nostri assistiti».

L'ASCOM

Situazione per nulla diversa all'Ascom Confcommercio che, prevedendo una mole di lavoro straordinaria rispetto agli standard, ha persino prestato ai colleghi dell'Enasco due dipendenti. «Nella sola mattinata di ieri l'analisi del direttore Massimo Giordano sono arrivate tra le 500 e le 700 domande. E' stato però impossibile procedere al loro caricamento nel sito dell'Inps. E, com'era immaginabile, i nostri operatori sono stati tempestati dalle telefonate: un migliaio soltanto quelle raccolte nel giro di poche ore. Dopo aver trascorso le settimane precedenti ad interpretare i decreti ministeriali, ora anche la beffa del sito che non funziona». Rincara la dose il presidente Alberto Marchiori: «E' vergognoso attacca che i sistemi dell'Inps siano andati in tilt. Tutti sapevano che sarebbero giunte migliaia di richieste in pochi secondi e nessuno, a quanto pare, ha fatto in modo di potenziare la rete informatica. Mi auguro almeno che nessuno venga escluso dalla richiesta del bonus, altrimenti questa è la volta buona che organizzerò una spedizione di protesta a Roma». Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, in serata ha invitato gli utenti a non riversarsi sul portale: «Non c'è fretta. Le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

