La beffa: il nuovo accordo lascia a casa docenti che hanno una grande esperienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA BEFFAPORDENONE Dopo il recente accordo tra il Ministero e i sindacati, i docenti della scuola media e superiore che anche quest'anno sono andati in massa in cattedra dimostrano ancora una volta la loro delusione. E lo fanno con una raccolta firme promossa dall'Associazione nazionale docenti per i diritti dei lavoratori. Nel pordenonese Fabrizia Vajana, storica insegnante con 15 anni di esperienza, si sta occupando di raccogliere le firme tra il personale della scuola, i genitori e tutti i cittadini che condividono l'iniziativa di avere...