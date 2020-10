LOTTA AL VIRUS

PORDENONE Già nell'ultima fase dell'ondata Covid della scorsa primavera la strategia della sanità regionale e locale nella battaglia contro il coronavirus era stata quella di spostare di molto l'attenzione sui territori e sulla cura e assistenza dei pazienti a domicilio. Con l'avanzare dei contagi autunnali questa strategia sarà potenziata. L'obiettivo della direzione generale dell'Azienda sanitaria e del Dipartimento di prevenzione è potenziare ulteriormente i distretti territoriali in modo che possano dare una risposta efficiente anche alle Case di riposo. Per le quali è stata annunciata la costituzione di una task-force aziendale.

TASK FORCE

Asfo e Dipartimento di prevenzione hanno annunciato alla Case di riposo del territorio (23 complessivamente quelle convenzionate) che presto ci sarà una task-force in Azienda dedicata proprio ai centri per anziani. E anche ogni distretto territoriale sarà dotato di un Covid-team di riferimento. Sul fronte tamponi (alcuni centri per anziani della provincia lamentavano ritardi nel monitoraggio di ospiti e personale) è stato avanzato l'auspicio che, entro fine mese l'Asfo riuscirà a processare circa mille tamponi al giorno e quindi ad accelerare anche sulle case di riposo. E su questo fronte c'era stata la richiesta alla Regione (il dibattito era entrato anche in Consiglio regionale con la presentazione di un documento da parte del consigliere Pd Nicola Conficoni) di potenziare il Dipartimento di prevenzione anche con le necessarie risorse umane in più. Servirebbero nuove assistenti sanitarie (una figura per la quale in regione manca il percorso formativo universitario) visto che il lavoro del rintraccio e della ricostruzione della rete dei contagi dei positivi diventa sempre più cruciale.

CASA SERENA

Sono proseguiti ieri i tamponi in Casa Serana a Torre: tutti negativi i 60 ospiti dei nuclei Fiume e Campanile. Inoltre una delle ospiti positive è stta sottoposta ad alcune radiografie in ospedale senza necessità di ricovero. Oggi il Dipartimento e la direzione di Casa Serena faranno il punto sulla situazione che sembra evolvere verso uno stop definitivo del focolaio.

Intanto il Comitato Amici Abele Casetta torna sulle risorse da redistribuire. «Abbiamo letto con attenzione il Piano di Asfo per il Covid e ci pare opportuno porre alcune domande. L'ospedale di Pordenone ha un ottimo servizio di malattie infettive, una microbiologia eccellente e pneumologia, terapia intensiva e medicina interna che hanno dato ampia prova di efficienza e professionalità nell'affrontare e gestire l'emergenza. Ci si chiede perché i pazienti Covid del nostro territorio, a fronte di queste opportunità, devono per forza essere ricoverati a Udine o Trieste? Perché Pordenone si attiva solo come riserva se gli altri due si saturano? Ci pare che Pordenone abbia tutte le caratteristiche per essere uno dei tre poli e non una riserva. Adesso diventa più chiaro il motivo per cui Udine e Trieste hanno ricevuto più risorse per i posti letto di terapia intensiva e semintensiva del Friuli occidentale che è stato trascurato e penalizzato. In questa maniera sembra si voglia ridurre Pordenone a un polo secondario, concentrando le risorse altrove in regione».

d.l.

