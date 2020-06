LA BATTAGLIA

PORDENONE Venti di sciopero. La rottura tra i sindacati e l'Asfo è vicinissima e potrebbe portare, a fine mese luglio, infermieri ed operatori socio-sanitari ad incrociare le braccia. Oggi pomeriggio spetterà al prefetto Maria Rosaria Maiorino tentare una mediazione tra le parti che, visto l'esito della riunione di ieri nella sede dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, appare davvero difficile. Se non impossibile. Dalla riunione i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono usciti arrabbiati. «Un incontro insoddisfacente e svilente», ha tuonato Daniela Antoniello della Cisl. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Pier Luigi Benvenuto (Cgil) e Bruno Romano (Uil) che, ancora una volta, hanno puntato il dito nei confronti del direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni: «Di fronte a precise domande, non abbiamo risposta. Sarebbe la prima volta che verrebbe proclamato uno sciopero contro la direzione dell'Asfo».

I FATTI

I sindacati avevano riposto fiducia nella presenza, ieri pomeriggio, di Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione, ma sono rimasti delusi. «È stato l'ennesimo incontro andato a vuoto hanno tuonato con l'assessore regionale alla Salute che ha passato la palla al prefetto. Lo diciamo ancora: siamo fortemente preoccupati per il futuro della sanità pordenonese che, tra l'altro, si trova a fare i conti con un buco di bilancio da 950mila euro. Verrà ripianato dalla Regione? Anche a questa precisa domanda non abbiamo avuto risposte». Oggi i sindacati punteranno i piedi di fronte a prefetto e al direttore generale dell'Asfo: «Presenteremo una sorta di lista della spesa, che va dalle assunzioni di infermieri attingendo dalla graduatoria alla stabilizzazione degli oss, passando per la non riconversione della Rsa di Sacile in punto Covid. Se non arriveranno garanzie, non verbali ma scritte, lo sciopero sarà certo».

LE RISPOSTE

Il vicepresidente Riccardi è stato chiaro: «Il dialogo e il confronto sono i fondamenti della democrazia ed è indispensabile che vengano sempre garantiti, proprio come è avvenuto nell'incontro di oggi. La relazione con i sindacati è sempre stata una ricchezza, ma deve essere ricondotta all'interno dell'alveo di un corretto rapporto, dove ognuno svolge la propria funzione e ha ruoli ben precisi». Quindi ha evidenziato, sempre durante l'incontro di ieri nella sede dell'Asfo, come negli ultimi cinque mesi la Regione si sia dovuta misurare con la gestione dell'emergenza Coronavirus, «dovendo compiere scelte importanti per la salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia in tempi molto rapidi, concentrando il proprio focus sulla pandemia. Questo non significa aver perso di vista le richieste provenienti dal comparto; lo dimostra il fatto di esserci riuniti in questa occasione per ascoltare i rappresentanti dei lavoratori della sanità pordenonese». Riccardi ha infine posto in evidenza come le trattative e il confronto si debbano muovere lungo i binari dati dai ruoli istituzionali svolti dalle parti.

LA STOCCATA

«Considero i rapporti tra Azienda e sindacato - ha proseguito ancora il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi - una cosa di fondamentale importanza ma nel rispetto dei compiti che ognuno ha a suo carico. La relazione istituzionale è una cosa imprescindibile, dove però ognuno deve giocare la propria partita senza invasioni di campo. Se ai tavoli istituzionali sono mancate delle relazioni e rapporti, sono sicuro che le condizioni di minore pressione che il sistema sta vivendo oggi rappresentano una buona base per superare le difficoltà. Sono quindi certo - ha concluso Riccardi - che la direzione generale dell'Asfo saprà trovare e condividere un percorso che, attraverso il dialogo, riuscirà a portare al raggiungimento di un accordo tra le parti».

Alberto Comisso

