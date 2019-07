LA BATTAGLIA PORDENONE Prima giornata, ieri, del presidio lanciato dal Movimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIAPORDENONE Prima giornata, ieri, del presidio lanciato dal Movimento 5 stelle - e al quale hanno aderito anche altre realtà come Il tiglio verde - contro il taglio degli alberi a Torre, al quale arriva anche la risposta dell'assessore Amirante. PROTAGONISTIA guidare la protesta, il consigliere comunale pentastellato Mara Turani: «Anche la riqualificazione di via Piave e di via San Valentino deve necessariamente passare attraverso lo sterminio arboreo, che ha visto in via Cappuccini l'esempio più alto che questa amministrazione ha...