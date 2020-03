LA BATTAGLIA

PORDENONE In attesa di un confronto sulla tematica tra l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), la Regioni e le Provincie autonome, si prega di sospendere l'invio dei dati alle Amministrazioni comunali. La carta intestata è quella della Presidenza del Consiglio dei ministri. La firma in calce quella del capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. La lettera è arrivata ieri mattina sul tavolo dei sindaci. La vicenda è legata alla trasmissione dei dati alle amministrazioni comunali sui dati dei contagi e degli eventuali decessi e alla normativa sulla privacy. Sulle comunicazioni ai sindaci regna la confusione.

LA PROTESTA

Tra i primi a sollevare la questione, nella mattinata di ieri, è stato il sindaco di Polcenigo Mario Della Toffola. «Non desidero certo accendere polemiche in un momento tanto grave, ma cerco di fare del mio meglio per tutelare la salute dei miei cittadini. Ma quando vieni a conoscenza di queste disposizioni, quando prendi atto che è più importante il rispetto della burocrazia anziché la salute pubblica e la possibilità di agire prevenendo e contenendo il contagio, allora è doveroso fare sapere alla cittadinanza che mentre ci sono medici, infermieri e altre categorie di persone che mettono a repentaglio la propria salute ci si preoccupa di impedire ai sindaci di svolgere di svolgere il proprio compito a tutela della salute pubblica». Il primo cittadino mostra tutta la sua preoccupazione per il fatto che i sindaci - che sono l'autorità sanitaria massima nel loro Comune - non vengano (più) informati dalle istituzioni preposte sull'eventuale presenza di casi sul territorio. E dire che ormai in quasi la metà dei cinquanta Comuni del Friuli occidentale si era registrato almeno un caso di contagio. «Denuncio pubblicamente - sottolinea ancora - il fatto che a distanza di tre giorni dal primo caso di Covid-19 nel mio Comune non ho ricevuto alcuna nota ufficiale in merito». Né dall'autorità sanitaria, né dalla Prefettura sono arrivate notizie al Comune. «E da quanto mi risulta - aggiunge Della Toffola - nemmeno il medico di medicina generale che ha in cura il paziente è stato ufficialmente notiziato. È paradossale constatare che sono più importati le procedure burocratiche che le azioni di prevenzione e di contenimento del virus».

SBIGOTTIMENTO

E a essere sbigottito è anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani al quale - almeno fino a ieri pomeriggio - le informative degli ultimi giorni sono arrivate. «Mi stupisco - ha dichiarato - e spero che se qualcuno a livello di Regioni e a livello nazionale ha sollevato la questione della riservatezza la cosa venga risolta il prima possibile. È chiaro che se noi sindaci riceviamo le informazioni, proprio in veste di massima autorità sanitaria con la quale sia chiamati a rispondere, siamo tenuti alla massima riservatezza. Ma proprio perché le situazioni di positività, o comunque quelle legate alla quarantena o alla sorveglianza di chi ha avuto contatti, sono situazioni di rischio anche per il personale che fa assistenza o supporto domiciliare e per i volontari che stiamo utilizzando per diverse funzioni (per esempio la protezione civile che porta la spesa a casa, ndr) dobbiamo assolutamente avere la mappa dei casi. Ci serve per organizzare al meglio gli interventi applicando tutti i protocolli per la tutela e la salute di tutti. Mi auguro - sottolineava Ciriani ieri pomeriggio - che la cosa venga risolta poiché non ricevere più le comunicazioni relativamente ai casi che si verificano sarebbe un grosso problema». Il tema era già stato sollevato dalla Fimmg, il sindacato dei medici di medicina generale nei giorni scorsi.

