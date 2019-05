La battaglia per la salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIRO DI VITEPORDENONE La chiusura imposta dall'Azienda sanitaria alla macelleria halal di via Fratelli Bandiera non rimarrà un caso isolato. Anzi, stando a quanto trapela dalle stanze del Comune si tratta solamente della punta dell'iceberg, e ora la volontà dei governanti cittadini e del comando di polizia locale è quella di dare il via al classico giro di vite: è pronta infatti una crociata contro i titolari e i gestori che nei loro locali (bar, ristoranti, negozi di alimentari) mettono a rischio la salute e la sicurezza dei clienti...