La battaglia: «Non mi adeguo, attendo le sanzioni»

Anche a Pordenone, dove il cambiamento è stato assorbito con più facilità grazie soprattutto a infrastrutture moderne e giro d'affari più voluminoso, c'è chi di fronte all'obbligo dello scontrino elettronico ha scelto di fare le barricate.

È il caso dello storico gestore di una gastronomia classica di corso Vittorio Emanuele, più che determinato ad andare controcorrente e a sfidare la nuova legge entrata in vigore il 1 gennaio. Lo si vede mentre armeggia con la vecchia cassa, e già si intuisce che dalla sua porta la rivoluzione non è ancora passata. «E non lo farà sino all'ultimo giorno utile - garantisce Alberto Bolzonello, il gestore controcorrente -, cioè sino a giugno, quando dovrebbero arrivare ufficialmente le sanzioni». Già, perché oggi è in vigore l'obbligo di procedere con lo scontrino elettronico giornaliero, ma non è ancora attivo un sistema sanzionatorio.

«Ci stanno facendo del male - prosegue spiegando le ragioni della sua presa di posizione - e se la prendono soprattutto con i piccoli commercianti». Poi spiega: «Ho già parlato con il professionista che mi segue - aggiunge - e sicuramente quando scatteranno le sanzioni dovremo adeguarci anche noi, ma sino a quel momento non cambierò la mia cassa e continuerò a lavorare come ho sempre fatto, senza seguire il cambiamento imposto dal 1 gennaio».

Il commerciante di corso Vittorio Emanuele a Pordenone mette in campo una battaglia simbolica, che non si riverbererà sui clienti ma che vuole far capire le difficoltà che sono costretti ad affrontare i piccoli esercenti, quelli che non possono contare su incassi voluminosi e che vanno in sofferenza anche se per adeguarsi alle norme devono tirare fuori mille euro dalle tasche.

