(r.s.) Oggi, in videoconferenza, si terrà dalle 18 l'ultima seduta del consiglio comunale del 2020. Si comincerà con tre interrogazioni del consigliere Claudio Peruch tutte sulle dichiarazioni del segretario comunale in merito ai vincoli del Peep, dichiarazioni fatte dal funzionario nella seduta di settembre. Si tratta di tre nuove interrogazioni dopo che la prima, portata all'ultimo consiglio comunale, era stata ritenuta non ammissibile dal segretario comunale e quindi le richieste di chiarimento poste da Peruch erano rimaste senza risposta. A seguire si parlerà del piano economico-finanziario del servizio raccolta rifiuti per l'anno 2020. Il consiglio aveva già approvato le tariffe, ma non aveva ancora approvato il documento relativo al piano finanziario. All'ordine del giorno anche la IV variazione al programma triennale delle opere pubbliche con l'inserimento del progetto per la riqualificazione del centro di Fontanafredda e in particolare del progetto relativo alla piazza, del valore di 850 mila euro, primo lotto di un progetto da 5,7 milioni. Infine si parlerà della gestione dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone con disabilità con l'approvazione della delega per la loro gestione a favore dell'Asfo.

