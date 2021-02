L'ALLARME

PORDENONE «La zona gialla - assicura il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga - non è a rischio». Una precisazione che poche ore fa non sembrava nemmeno necessaria. Invece lo è diventata. Ieri pomeriggio, infatti, nella stanza dei bottoni della Protezione civile di Palmanova è arrivata una doccia gelida: l'indice Rt del Friuli Venezia Giulia calcolato sui sette giorni è improvvisamente schizzato a quota 1,03. La scorsa settimana era sceso a 0,68. Ogni valore ha un intervallo minimo e uno massimo: quello minimo è a 0,99. «E per questo la zona gialla sarebbe in salvo», ha ribadito Fedriga. Ma da quel momento sono iniziate le domande, confluite in un lungo vertice a distanza con la task force dell'Istituto superiore di sanità.

CHIARIMENTI

Come ogni giovedì, ieri è arrivata nelle mani della Regione la bozza del nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. E c'è una discrepanza che ha creato il caos: i contagi si confermano in calo - come anticipato - ma l'Rt si impenna e supera quota uno. Stando solamente al numero secco, la zona gialla sarebbe tornata a rischio, dal momento che al di sopra della quota uno dovrebbe scattare l'arancione. Ma conta anche l'intervallo più basso, di un soffio al di sotto del valore unitario. In ogni caso il Fvg è tornato sul filo delle restrizioni. Ma i dati stavolta sono contrastanti, per questo ieri la Regione ha inoltrato una richiesta formale di spiegazioni.

I numeri, infatti, parlano di un calo dei contagi del 10,5 per cento nella settimana tra il 25 e il 31 gennaio. I casi sono stati 3.196 contro i 3.572 della rilevazione precedente. In leggera discesa (dal 12,5 al 12 per cento) la percentuale di tamponi positivi escludendo lo screening ordinario, considerando quindi solamente i casi sospetti. È migliorata anche la capacità di tracciare i contagi, con il 98,3 per cento di casi con catene di trasmissione conosciute. E ancora i focolai, valore molto importante: diminuiscono quelli attivi, che passano da 1.562 a 1.356. Quelli nuovi sono quattro in più rispetto alla settimana precedente: 530 contro 526. «E molti nuovi casi - spiega l'epidemiologo regionale Fabio Barbone - sono isolati, non collegati a cluster. Una buona notizia». I posti letto occupati in Area medica sono passati dal 52 al 45 per cento e quelli in Rianimazione dal 37 al 35 per cento. Questo ultimo dato però preoccupa, perché in aumento negli ultimi giorni. Anche l'incidenza calcolata sui sintomatici è scesa: da 244 a 222 casi su 100mila abitanti nell'ultima settimana. Nonostante tutto ciò, l'Rt è salito.

LE REAZIONI

Ieri pomeriggio ore frenetiche hanno segnato l'attività della task force regionale. «La nostra situazione - ha spiegato ancora Fedriga - è nettamente in miglioramento ormai da tre settimane. L'Istituto superiore di sanità fotografa una condizione epidemiologica che appartiene al passato e si basa sulla piccola terza ondata che ha attraversato la regione attorno al 10 gennaio. Il parametro non è reale».

LA STRETTA EUROPEA

Ieri mattina, invece, un'altra decisione penalizzante nei confronti del Friuli Venezia Giulia. L'Ecdc, il Centro di controllo europeo per le malattie, ha nuovamente colorato la regione di rosso scuro, posizionando il territorio tra quelli a rischio più alto assieme alla vicina Slovenia e all'Alto Adige. Il Friuli Venezia Giulia presenta ancora un'incidenza bisettimanale superiore ai 500 casi su 100mila abitanti. Nel dettaglio, nell'intervallo di tempo considerato dall'Ecdc (19 gennaio - 2 febbraio), in regione sono stati registrati 7.002 casi, pari a un'incidenza di 583,5 contagi ogni 100mila abitanti. Il Veneto, invece, è rimasto solo rosso. Nelle aree rosso scuro scatta la raccomandazione (non vincolante) finalizzata a limitare gli spostamenti da e verso i territori più a rischio: si dovrebbero prevedere la quarantena all'arrivo e il tampone in partenza per i viaggi in Unione europea. Ma trattandosi di una semplice raccomandazione, dovrebbero essere i singoli Stati ad emanare provvedimenti vincolanti nei confronti del Fvg. In ogni caso, una notizia non buona. L'ennesima.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

