L'ospedale di Pordenone respira e tocca uno dei punti minimi da mesi a questa parte quanto a malati Covid in corsia. Dopo un fine settimana caratterizzato da un calo della pressione nei reparti di Pronto soccorso, infatti, la riduzione si inizia ad avvertire anche nelle sezioni dedicate al Covid, sia in città che a Spilimbergo. Ieri, infatti, le persone ricoverate in provincia di Pordenone erano 128, di cui 16 al polo Covid di Spilimbergo e quelle restanti nel capoluogo. Sono dieci, nel dettaglio, i pazienti sottoposti a trattamento sub-intensivo, cioè ventilate con l'ossigeno ma non in condizioni talmente serie da richiedere il trasferimento in Rianimazione. In Terapia intensiva, invece, le persone gravemente malate di Covid sono nove. Intanto a livello regionale è stato momentaneamente congelato il piano di ampliamento dei posti letto che doveva garantire la presenza di almeno altri 100 spazi dedicati al Covid. Era stato varato nei giorni di massima pressione sugli ospedali e avrebbe visto la compromissione di alcune attività ospedaliere ordinarie. Il calo dei ricoveri ha permesso invece di salvare molti interventi chirurgici e di rinunciare al sacrificio di altri posti letto per fare spazio a malati Covid. In provincia di Pordenone i posti sarebbero stati ricavati in minima parte al Santa Maria degli Angeli e soprattutto a Spilimbergo.

