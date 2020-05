L'ORDINANZA

PORDENONE Da oggi si potrà andare nelle seconde case per attività di manutenzione, passeggiare nei parchi rispettando gli orari stabiliti dai Comuni, fare attività all'aperto senza rimanere prigionieri dei confini della propria città, come pure fare la spesa in un altro comune, allenarsi con l'istruttore, praticare la pesca sportiva. Ma tutto questo in sicurezza, con l'obbligo dell'uso della mascherina anche negli spazi aperti, oltre che nei supermercati e negozi (fatta eccezione per i luoghi isolati), e delle distanze interpersonali. Sono queste le principali novità contenute nell'ordinanza numero 12 in vigore da oggi, firmata ieri dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il quale avverte senza lasciare spazio a interpretazioni: «Se non si rispettano le regole e per questo la curva dei contagi dovesse risalire, come ho aperto sono pronto a richiudere subito tutto». Anche perchè Fedriga ora sta lavorando alla riapertura anticipata dei negozi (l'11 maggio) e di bar e ristoranti (il 18).

LA SPESA

Nulla cambia per quanto riguarda supermercati e ipermercati: dovranno rispettare la chiusura nei giorni festivi, consentire l'ingresso ai clienti che indossano mascherine a coprire naso e bocca, e mettere a disposizione all'ingresso e all'uscita prodotti per l'igienizzazione delle mani e guanti monouso. L'accesso agli esercizi aperti al pubblico è limitato a un solo componente del nucleo familiare ma, e questa è una novità attesa da molti, si potrà andare a fare la spesa anche in un paese o città diverso da quello di residenza. Via libera anche ai mercati all'aperto con un piano di perimetrazione, di contingentamento degli ingressi, la presenza di un varco di accesso e di un altro di uscita. Restano aperti, sempre con obbligo di mascherine e guanti, anche i negozi di prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri.

SECONDE CASE

Un'altra concessione, che apre le maglie dei divieti rispetto al Decreto Conte, riguarda le seconde case. L'ordinanza firmata da Fedriga prevede infatti che siano consentite, anche da parte dei proprietari, le attività di manutenzione e riparazione di immobili diversi dall'abitazione principale, imbarcazioni, biciclette, camper e roulotte. Attività che non significano però il traferimento stagionale a Lignano piuttosto che a Piancavallo.

LOCALI E ATTIVITÀ

Il presidente della Regione punta ora alla riapertura anticipata, rispetto a quanto stabilito a livello nazionale, di bar e ristoranti, con l'occhio sempre puntato sulla curva dei contagi. E proprio in quest'ottica va letto un altro punto dell'ordinanza: è infatti consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per effettuare lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, come pure per la ricezione in magazzino di beni e forniture.

ATTIVITÀ MOTORIA E PESCA

Cancellati i confini comunali per passeggiate e corse. Da oggi è consentita in forma individuale, in coppia, o con i componenti del nucleo familiare convivente, l'attività motoria e sportiva, rispettando la distanza minima di due metri quando si incontrano altre persone. Via libera anche all'allenamento individuale di atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale da Coni e Cip, anche con l'istruttore sportivo. Si potrà anche pescare e praticare la caccia di selezione individualmente.

ASPORTO DI CIBI E BEVANDE

La vendita di cibo e bibite di asporto è consentita anche la domenica, garantendo che gli ingressi e il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all'esterno e consentendo all'interno eventualmente la presenza di un solo cliente alla volta. Resta anche il divieto di consumare i prodotti nei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

L'APPELLO

«Chiedo ai cittadini di rispettare quanto previsto nell'ordinanza - ha sottolineato il presidente Fedriga -: distanze di sicurezza, uso di mascherine e guanti. Se la curva dei contagi dovesse risalire perchè non vengono seguite le indicazioni, come ho riaperto, immediatamente richiuderò tutto». Un appello-monito chiaro: l'ordinanza non significa tutti liberi, ma è un èrimo passo verso la normalità se si rispettano le regole.

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA