Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOPORDENONE Un incontro pubblico per condividere i risultati del concorso di idee, quale base di partenza per la riqualificazione di Borgomeduna. L'amministrazione Ciriani, l'anno scorso, aveva promesso che il quartiere avrebbe avuto la sua piazza. E così, probabilmente, sarà. I tempi non saranno immediati, così come l'esecutivo non riuscirà a vedere l'avvio del cantiere prima del termine del mandato. Tuttavia domani alle 20,...