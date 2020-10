L'OPERAZIONE

PORDENONE Sono spuntate nei giorni scorsi in città, ma il loro numero sta aumentando un po' ovunque, aprendo finalmente la strada alla mobilità elettrica, a lungo penalizzata, oltre che dai costi delle vetture, anche dalla difficoltà di trovare colonnine.

NEL CAPOLUOGO

In città i punti di ricarica sono stati installati dalla società Be Charge srl di Milano, sui siti messi a disposizione dal Comune, che sono distribuiti sia in centro che nei quartieri. L'elenco comprende via G. Amendola (nell'area retrostante il palazzetto dello sport); via Molinari (area interna dell'ex Fiera); via G. Oberdan; via Prasecco (parcheggio università); vial Rotto (parcheggio dell'ospedale); via Generale A. Cantore (dietro la Casa della contessina); via dello Stadio (dietro il cimitero comunale); piazza Risorgimento; via Brusafiera (intersezione con via Bertossi); viale Treviso (parcheggio della Fiera); via Maggiore (parcheggio della palestra di Rorai Grande); via Beata Domicilla (dietro la chiesa del Beato Odorico); via delle Grazie (davanti al condominio Santin); piazzale Marcolin; via Fontane. A ciascuna colonnina corrisponde un numero di stalli che va da un minimo di due a un massimo di quattro (è il caso del parcheggio dell'ospedale e dello stadio Bottecchia). L'installazione delle colonnine è a costo zero per il Comune, dal momento che si tratta di una concessione remunerata esclusivamente attraverso il diritto del concessionario di gestire il servizio. Concessionario che si assume dunque anche tutti i rischi operativi. Da parte sua, il Comune concede naturalmente gli stalli. Tutto il resto spetterà al concessionario, dalla fornitura delle colonnine e dei relativi contatori alla realizzazione delle opere edili e impiantistiche e della segnaletica orizzontale e verticale, oltre naturalmente alla gestione operativa. Secondo quanto previsto dal bando, gli impianti dovranno essere in funzione 24 ore su 24 e sette giorni su sette. A seconda dei siti, alcune colonnine saranno di potenza standard, altre di potenza elevata. In particolare, dovranno avere una potenza elevata quelle che saranno collocate in siti che si prevede ad alta frequentazione, per consentire una ricarica più veloce. Ma il numero dei punti di ricarica va appunto aumentando un po' dappertutto, tra siti pubblici e privati. Così come si moltiplicano le app e i siti per aiutare gli automobilisti a trovarli. Il sito www.colonninelettriche.it ne segnala solamente nove in tutta la provincia, mentre stando a goelectricstations.it sono sedici quelle che si possono trovare nel capoluogo e nei dintorni, gratuite o a pagamento, a disposizione di tutti o dei clienti delle strutture: si va dalla colonnina che si trova al bar Al laghetto di viale Aquileia a quella di Renault Autonord Fioretto in viale Venezia e a una colonnina privata di Fvg Service in via Pietro Bassani, arrivando fino a quella dietro il municipio di Azzano Decimo e a quella di Roveredo in via Giosuè Carducci. Ma i guidatori di vetture elettriche non rischiano di restare a secco neanche nelle zone della Pedemontana e del Sanvitese, entrambe dotate di un buon numero di punti di ricarica.

LA MAPPA

Fra le amministrazioni pubbliche, sono diverse, oltre a Pordenone, quelle che si sono mosse per poter avere una rete di punti di ricarica sul territorio: se il progetto di Porcia ha incontrato diversi ostacoli e si è arenato nel cambio di amministrazione e a Cordenons se ne discute da tempo senza ancora aver concretizzato nulla, sei colonnine le ha installate Maniago, quattro sono in arrivo a Brugnera e altrettante a Pasiano, ma ci lavora anche Cordovado.

Lara Zani

