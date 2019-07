CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEPORDENONE La marijuana, chiusa in un sacchetto in cellophane e pronta per essere spacciata, era nascosta dietro a una delle slot machines, in una stanza separata dal salone principale del locale. Si trattava di alcuni grammi, scovati mercoledì sera dall'unità cinofila della polizia di Stato durante un controllo collegato a quelli andati in scena poco prima al parco Galvani. Per questo, ieri mattina, il questore Marco Odorisio ha deciso di sospendere per 30 giorni l'attività del bar Tiffany di viale Dante, all'angolo con piazza...