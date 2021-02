L'OPERAZIONE

PORDENONE Il virus, evidentemente, i danni che doveva fare li ha già fatti. Il risultato dello screening di massa effettuato ieri a Tramonti di Sopra, infatti, ha dato un risultato diverso rispetto a quello atteso in una zona rossa: a fronte di 160 test effettuati dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria, sono stati individuati solamente due contagi. Si tratta di un asintomatico e di una persona con sintomi lievi, appartenenti a due nuclei familiari separati. Nessun nuovo focolaio, in un comune chiuso proprio a causa dei numerosi cluster familiari che avevano portato in ospedale nove persone, compreso il primo cittadino.

LA GIORNATA

La squadra del Dipartimento di prevenzione dell'AsFo è arrivata poco dopo l'alba a Tramonti di Sopra, nell'unica zona rossa del Fvg. I tamponi sono stati effettuati in municipio (sala consiliare), in biblioteca e a domicilio, nel caso di cittadini a ridotta mobilità. Erano programmati più di 200 test, ma ci si è fermati a quota 160 perché non erano pochi i residenti già in lista per un tampone molecolare in quanto sottoposti alla quarantena per contatto con positivi. All'appello manca un solo test, che sarà effettuato a domicilio. L'operazione, quindi, può dirsi conclusa. E la percentuale di contagiati è irrisoria. Si partiva da una situazione grave, tale da convincere Regione e Prefettura a comunicare alle autorità comunali la necessità di una zona rossa, dichiarata ufficialmente domenica. Il Comune di Tramonti di Sopra presentava 26 contagiati e un'incidenza sui mille abitanti tra le più alte di tutta la regione. Ma lo screening di ieri ha fotografato una realtà in netto miglioramento.

I COMMENTI

«L'operazione è riuscita - ha commentato a caldo il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi -. Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto dal dipartimento di prevenzione di Asfo. Grazie ai professionisti impegnati e ai cittadini che hanno aderito in massa». Sulla stessa linea il vicesindaco di Tramonti di Sopra, Patrizia Del Zotto: «Siamo soddisfatti per la buona risposta della popolazione - ha detto - e raccomandiamo ancora la massima prudenza, nonché il rispetto delle regole proprie della zona rossa». Le forti restrizioni a cui è stato sottoposto il comune di Tramonti di Sopra dureranno sino al 14 febbraio. «Ora l'Azienda sanitaria elaborerà i dati raccolti», ha concluso Del Zotto.

IL CASO

Sempre nella fascia montana della provincia, c'è un altro comune che spicca per incidenza sui mille abitanti. È Cimolais, che presenta una prevalenza addirittura di 80 positivi, superiore ai 72 di Tramonti di Sopra. Perché, allora, non è stata istituita una seconda zona rossa in valle? Le motivazioni sono essenzialmente due. Primo, a Cimolais la situazione appare già in miglioramento, come ha precisato il sindaco Protti; secondo, nel comune non sono segnalati casi gravi e da marzo 2020 sono stati solo due i cittadini finiti in ospedale a causa del Covid, con zero decessi. Ci sono i focolai familiari come a Tramonti di Sopra, ma il virus è riuscito a mordere meno dal punto di vista clinico. Quindi niente zona rossa a Cimolais.

