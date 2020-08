L'OPERAZIONE

PORDENONE Il Comune ha dichiarato ufficialmente guerra ai piccioni. Sarebbe dovuta partire a febbraio ma l'emergenza sanitaria ha congelato tutto. Gli interventi di contenimento a tutela del centro, ma anche del quartiere di Torre, sono cominciati dieci giorni fa. Se inizialmente sembrava che i piccioni non rispondessero alla cura, ora pare che la situazione stia andando nel verso giusto. «Ho ricevuto il primo report spiega l'assessore Stefania Boltin e gli operatori si sono detti soddisfatti. È necessario che siano sempre gli stessi a somministrare l'antifecondativo, in questa prima fase a piccole dosi, alla stessa ora e nello stesso punto: i colombi sono animali intelligenti. Se tutto andrà bene, nel giro di due o al massimo tre anni in città assisteremo a un loro drastico calo. Non vedendo che le loro uova si schiuderanno o che proprio non riusciranno a deporle nel nido, cambieranno aria». Una procedura per salvaguardare salute pubblica e decoro urbano. «Permetterà il contenimento delle nascite dei colombi e riduce la schiusa delle uova deposte dai piccioni trattati senza pericoli», ricorda l'assessore. Sulla base degli studi e della sperimentazione attuata nel corso degli anni, l'antifecondativo non produce alcuna tossicità per i piccioni trattati, nessun rischio per i mammiferi e per l'uomo; nessun rischio per i rapaci e gli altri uccelli. Lo stesso vale per i resti rimasti a terra che, per le dimensioni, non possono essere ingeriti dai piccoli uccelli. Nessun rischio pure per l'ambiente: «Il controllo delle nascite con il farmaco - aggiunge - si dimostra la strategia più efficace supportata dai dati scientificamente documentati. È importante iniziare presto: i colombi in centro e anche nel quartiere di Torre sono un problema sempre più importante». Il farmaco viene somministrato sottoforma di chicchi di mais e distribuito dagli operatori comunali a terra nelle aree individuate. Nelle zone finite sotto osservazione si è riscontrata una presenza di 450-500 volatili in un'area di un chilometro e mezzo quadrato: un dato che è superiore a quello tecnico previsto, cioè circa 300 animali per chilometro quadrato. Superata la soglia limite, il Comune da pochi giorni è passato alla fase dell'azione. Si sta cercando di percorrere tutte le strade per limitare i problemi. Pordenone è da sempre una città amica degli animali e per questo, prima di avviare il piano, l'amministrazione ha voluto monitorare la situazione. Dieci le aree della città dove il problema è evidente (centro studi, via Fratelli Bandiera, gli ex bagni pubblici e anche viale Libertà). Gli effetti si vedranno nell'arco di un triennio. «Chiediamo pertanto ai cittadini - confida Boltin - di avere pazienza e di stare tranquilli. Sappiamo perfettamente che la problematica è sentita e che c'è una certa apprensione per le malattie che i piccioni possono trasmettere anche all'uomo. Sappiamo anche il guano, quando si solidifica, rovina arredi e statue». Il piano piccioni ha preso le mosse dalle innumerevoli lamentele dei cittadini che giungono agli uffici comunali e alla Gea a causa della presenza dei colombi in alcune aree cittadine. Il Comune, prima di intraprendere iniziative, aveva incaricato un pool di esperti (tra i quali l'ornitologo Roberto Taiariol, Paolo Pietro Albonetti dell'Università di Genova e il veterinario Marco Pellizzari, con la collaborazione dell'Azienda sanitaria e il coordinamento di Gea) di procedere alla conta dei piccioni. Dalla quale è emerso che il problema non è solo percepito ma che esiste davvero.

