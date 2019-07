L'OPERAZIONE CIMOLAIS «Siamo sulla parete est della Croda Cimoliana, siamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONECIMOLAIS «Siamo sulla parete est della Croda Cimoliana, siamo bloccati e non riusciamo a muoverci». Un sms, partito quasi miracolosamente dal cellulare di una ragazza padovana nata nel 1991 attorno alle 20.30 di ieri, è arrivato a suo padre. La richiesta di soccorso valeva anche per il fidanzato, che in cordata con lei si trovava nella stessa situazione: incrodato, cioè impossibilitato sia a scendere che a risalire la parete ripida. Grazie a quel messaggio, partito nonostante la linea telefonica in quella zona fosse debole, due...