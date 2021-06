Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ITSPORDENONE Anche l'Its per le Information e Communication Technologies, istituto di formazione tecnica post diploma con sede principale a Pordenone, ma attivo in altre aree del territorio regionale e in Veneto, acquisisce ora nel proprio nome, proprio come accaduto per il Polo Tecnologico, la denominazione Alto Adriatico. La modifica era già stata valutata in precedenza poiché l'Its veniva spesso confuso con l'Itst Kennedy, lo storico...