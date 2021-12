LA POLEMICA

PORDENONE L'aumento dell'Irpef divide la maggioranza e il bilancio passa senza il voto di Lega e Forza Italia, mentre il sindaco si intesta personalmente la decisione. E sfida l'opposizione: pronto a riportare l'Irpef allo 0,2 per cento se lo faranno anche i Comuni guidati dal centrosinistra. «È evidente che ci sono due visioni di città contrapposte e che l'aumento è un boccone troppo succulento premette Ciriani -, ma l'importante è avere la coscienza a posto. Io intesto a me stesso la scelta e ringrazio gli alleati, perché mi rendo conto che l'aumento sia una scelta difficile dopo cinque anni di congelamento. Diventa per noi una scelta obbligata, sulla quale mi sono confrontato con gli alleati, ma della quale mi intesto la responsabilità».

IL DIBATTITO

I consiglieri di Pordenone Cambia e FdI difendono la scelta, Lega e Forza Italia non votano la delibera sull'Irpef, Progetto Fvg dice sì ma non nasconde qualche perplessità. «Questa decisione ci mette in una posizione difficile ammette Simone Polesello (Lega), lamentando la mancanza di dialogo -. È una decisione che avrebbe dovuto richiedere una fase di dibattito. Le tempistiche non ci hanno reso tecnicamente possibile la presentazione di un emendamento. Voteremo favorevolmente alle altre delibere, mentre sulla 24 io e il consigliere Tavella ci scollegheremo dalla seduta e il solo voto favorevole sarà quello dell'assessore Samantha Miot, sottolineando che lo facciamo per spirito di servizio, di lealtà e con grande responsabilità». Lo stesso sceglie di fare il gruppo di Forza Italia-Udc-Pordenone Civica, garantendo però la presenza e il voto favorevole necessario per l'approvazione: «Forza Italia non può accettare che i pordenonesi subiscano la triplicazione dell'addizionale comunale Irpef. Siamo contrari a questa decisione nel merito e nel metodo. Per questo Forza Italia non partecipa al voto sulla relativa delibera» spiega la capogruppo Mara Piccin -. Il gruppo si è detto contrario sin da quando si è affacciata l'ipotesi di portare l'addizionale al 6 per mille. Non siamo stati coinvolti preventivamente su questa decisione. A livello di gruppo, nonostante le critiche su questa scelta e la mancata condivisione del percorso che l'ha sancita, abbiamo comunque ritenuto di garantire il voto necessario ad approvare la delibera». Voto favorevole ma perplessità per la mancata condivisione anche da Giovanni Coluccia (Progetto Fvg), che chiede al sindaco, «non appena dovessero verificarsi situazioni favorevoli, la disponibilità a riportare l'aliquota a valori quantomeno prossimi a quelli attuali».

LA REPLICA

Alle critiche dell'opposizione il primo cittadino risponde invece che «ho visto tante polemiche e poca proposta. Noi abbiamo bloccato tutto ed eliminato alcuni tributi per cinque anni, mentre altri li hanno aumentati: io sono pronto a ritirare questa delibera se tutti i Comuni in cui governate mettono l'addizionale allo 0,2 per cento, con la stessa qualità. Il Comune ha avuto la fortuna di intercettare una mole talmente consistente di opere che si riferiscono a quadri economici di un anno fa. Rinunciamo? E dove tagliamo? Per recuperare le previsioni di aumento dei costi occorrerebbe azzerare Pordenone. Dite a cosa siete disposti a rinunciare». Ultimo Consiglio per il vicesegretario comunale Flavia Leonarduzzi, in pensione a fine anno, «una maestra per me e per numerosi amministratori - ha sottolineato il sindaco -, una dirigente stimata».

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



