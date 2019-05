L'ira del sindaco: «Conficoni e Salvador? Sono ridicoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IRA DEL SINDACOPORDENONE «Non ci sarebbe questa città senza che non fossero stati tagliati degli alberi. Non esiste regione e nazione al mondo dov'è possibile bloccare lo sviluppo armonico di una città, la rete di ciclabili, la riqualificazione di edifici, la posa di fognature, la banda larga senza che venga chiesto il sacrificio degli alberi». Replica così il sindaco Alessandro Ciriani agli organizzatori del corteo silenzioso di protesta contro il taglio degli alberi in città, organizzato ieri pomeriggio dala consigliera dei 5Stelle,...