L'ipotesi di un socio per Lavinox. Ma non c'è il piano

LA SPERANZAPORDENONE L'ipotesi di un salvataggio della Lavinox di Villotta di Chions attraverso un possibile ingresso di un nuovo socio sarebbe emersa alcuni giorni fa nel corso di un vertice regionale. Un summit che la stessa Regione aveva chiesto al Gruppo Sassoli dopo che il sindacato aveva lanciato l'ennesimo allarme anche in vista della scadenza della cassa integrazione straordinaria prevista per metà febbraio. Dopo quella data non ci sarà più alcuna copertura per i circa 110 dipendenti: solo il licenziamento.IL PIANOCon la Regione, la...