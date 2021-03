L'INTOPPO

PORDENONE La promessa era stata secca, irrobustita da una data: «Entro marzo - aveva detto Guido Lucchini - i medici di base del Fvg potranno somministrare i vaccini». Negli ultimi giorni, invece, un intoppo interno alla categoria dei professionisti di base e l'assenza di un appuntamento fissato con la Regione per mettere nero su bianco l'impegno hanno sancito una frenata inattesa. Con qualche segnale di irritazione anche tra i medici di famiglia stessi, che al momento sono ai margini della maxi-campagna vaccinale ma che in questo caso sono rimasti vittime di alcune divisioni interne.

IL NODO

Manca solo un ultimo passo, ma cruciale: un accordo integrativo regionale che andrà ad aggiungersi a quello nazionale già firmato dalla categoria dei medici di famiglia. Doveva essere convocato un tavolo con i sindacati: si doveva discutere di sedi, modalità operative, prenotazioni. E naturalmente dei compensi aggiuntivi da elargire a liberi professionisti come sono i medici di base. Ma qui è nato il primo problema, che poi ha generato il secondo. «È auspicabile che si trovi la quadra quanto prima», si è limitato a dire Lucchini commentando il ritardo. Nei fatti, sono i medici stessi a non essere tutti concordi. C'è infatti chi avrebbe proposto di fornire la propria opera gratuitamente e chi invece (ed è la maggioranza) spinge per arrivare a un accordo integrativo. «Da quel momento - aggiunge sempre Lucchini - saremo pronti in 48 ore con i vaccini». Il problema è che quel momento non ha ancora una data. Le divergenze interne alla categoria, infatti, provocano anche lo slittamento di un possibile tavolo tecnico finale con la Regione, che dal canto suo attende di conoscere il risultato della negoziazione. Uno stallo che per ora lascia in panchina i medici di medicina generale, proprio alle porte dell'estensione della campagna vaccinale.

IL PIANO

I medici di base, quando saranno in campo per effettuare i vaccini, dovranno usare solamente il prodotto di AstraZeneca, l'unico attualmente disponibile che risulta indipendente dalla catena del freddo. In seguito la speranza sarà riposta anche sul siero di Johnson&Johnson, la cui approvazione è in calendario prima di metà marzo. «In Friuli Venezia Giulia - spiegava Lucchini - ci sono 800 medici di medicina generale e 130 pediatri di libera scelta. Secondo la nostra proiezione praticamente tutti aderiranno alla campagna dopo aver sottoscritto l'accordo-quadro regionale». Una potenza di fuoco assoluta, dal momento che ogni professionista assiste in media 1.500 persone. Ma al momento le armi sono spuntate. Anzi, inutilizzate. Quando arriverà dai medici di base, il vaccino anti-Covid assomiglierà sempre di più a quello antinfluenzale. Gli ambulatori dovranno semplicemente avere spazio per differenziare i percorsi e garantire la sicurezza, come già avviene per l'uso dei tamponi rapidi utilizzati dai medici di base. Poi, seguendo le indicazioni ministeriali sulle categorie con precedenza, si potrà procedere con un ritmo molto più alto di quello attuale.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA