L'INTERVENTOPORDENONE Dodici, alcuni giorni quindici persone senza un tetto sotto il quale ripararsi nelle notti che diventano sempre più fredde. Stranieri regolari o in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, ma non solo. Anche qualche cittadino italiano, che chiede un pasto serale in via Cappuccini nella sede della Croce rossa ma che poi è costretto a trovare un posto diverso nel quale dormire. Quando va bene il letto di un conoscente, quando va male una panchina o un sottoscala. E per affrontare il nuovo problema, proprio la Croce...