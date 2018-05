CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERROGAZIONEPORDENONE Nel mirino dei Cinque Stelle stavolta finisce la società Hydrogea. E in particolare un contratto, per l'attribuzione di un incarico esterno per un valore di 4 mila euro, stipulato con l'ex dipendente della stessa società, l'ingegnere Carlo Dal Mas (fratello del neosenatore Franco) in pensione dalla fine dello scorso mese di marzo. Il movimento Cinque Stelle ha presentato un'interrogazione consiliare per chiedere al sindaco di verificare la legittimità del contratto rispetto a quanto previsto dalla legge Madia...