L'INSEDIAMENTO

PORDENONE «Il vostro spirito di laboriosità e l'elevato senso civico di queste terre sono indispensabili per continuare ad affrontare l'attuale pandemia». Nella giornata del suo insediamento il nuovo prefetto di Pordenone Domenico Lione ha voluto rivolgersi con un messaggio all'intera comunità. Una giornata che non ha visto cerimonie (anche per le limitazioni imposte dai dpcm) ma che ha visto il prefetto subito operativo, quasi sul fronte dell'emergenza da affrontare subito. E infatti non ha perso tempo. In mattinata ha incontrato il sindaco Alessandro Ciriani e il vescovo Giuseppe Pellegrini. Nel pomeriggio primo summit operativo con i vertici delle forze dell'ordine. Oltre al questore Marco Odorisio l'incontro ha visto la presenza del comandate dell'Arma dei Carabinieri Luciano Paganuzzi e il comandante della Guardia di Finanza Stefano Commentucci. Dopo il cordiale scambio di saluti si è svolto un primo esame delle problematiche del territorio sotto il profilo della sicurezza pubblica.

GIORNATA OPERATIVA

Nella sua prima giornata pordenonese il prefetto, 58 anni. siciliano di Messina, arriva da Trento dove ha ricoperto l'incarico di viceprefetto, nominato prefetto dal governo lo scorso 23 ottobre, ha voluto rivolgersi all'intera comunità. «È un grande onore poter svolgere le funzioni di Prefetto di Pordenone, incarico che assumo con entusiasmo nella consapevolezza delle responsabilità e delle aspettative che questo ruolo comporta nell'interesse della comunità pordenonese. In un contesto tra i più imprenditoriali e laboriosi d'Italia - ha sottolineato nel suo messaggio - connotato da un elevato senso civico dei cittadini, indispensabile per continuare ad affrontare al meglio anche le criticità dell'attuale emergenza sanitaria, garantisco sin da subito il mio massimo impegno affinché tutti gli attori istituzionali e non - chiamati a prendere decisioni, orientare comportamenti, risolvere problemi - dialoghino tra loro in un clima di confronto e leale collaborazione. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ciascuno, ma con l'unico e comune obiettivo di rendere un servizio alla collettività. Nell'intraprendere questo cammino assieme - ha aggiunto il neoprefetto - certo del puntuale supporto delle forze dell'ordine e del soccorso, cui va il mio ringraziamento per il quotidiano sforzo profuso con abnegazione e professionalità a favore della legalità e a tutela della pubblica incolumità e confidando nell'ausilio dei pordenonesi, rivolgo un caloroso saluto all'intera comunità».

LA CARRIERA

Domenico Lione prende il posto di Maria Rosaria Maiorino andata in pensione in agosto. Per due mesi a guidare la Prefettura (in una fase per nulla facile vista l'emergenza sanitaria, sociale ed economica) è stata la viceprefetto vicario Alessandra Vinciguerra che proseguirà a ricoprire il suo ruolo. Domenico Lione, prima della nomina a prefetto e della destinazione in riva al Noncello, era viceprefetto del commissariato del governo di Trento. In precedenza una lunga serie di incarichi. È stato commissario straordinario Comune di Musile di Piave negli anni 90, sub commissario prefettizio al Comune di Campolongo Maggiore, commissario straordinario al Comune di Torre di Mosto (Ve) dal settembre 2004 fino all'aprile 2005. È stato inoltre commissario straordinario al Comune di Recoaro Terme (Vi) dal 20 giugno 2012 al 26 maggio 2013 nonchè, componente della commissione di accesso al Comune di Cavallino Treporti (Ve).

