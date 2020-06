L'INIZIATIVA

PORDENONE La neonata associazione Insieme per, di Pordenone Nord, si presenta con una cena di quartiere. L'appuntamento è per il prossimo sabato 4 luglio alle 19.30, nel salone polifunzionale della parrocchia del Sacro Cuore.

A guidare l'associazione Insieme per odv, il presidente Angelo Gnan e il vicepresidente Loris Pasut. Anche se la nascita ufficiale risale ai mesi scorsi, le radici dell'associazione affondano in realtà piuttosto lontano: «Già diversi anni fa al Sacro Cuore si parlava di creare un'associazione di volontari che potesse essere di supporto alla parrocchia nell'organizzare feste ed eventi raccontano Gnan e Pasut in un'intervista pubblicata sul bollettino parrocchiale Camminare insieme -, ma i tempi non erano maturi. All'Immacolata, invece, l'associazione costituitasi negli anni Novanta per volontà di don Giuseppe Liut col tempo è andata ridimensionandosi, limitando la propria attività ai soli eventi parrocchiali. L'idea quindi era nell'aria già da molti anni ma lo stimolo decisivo è arrivato a gennaio, proprio grazie all'assemblea pubblica promossa dalle due parrocchie».

STORIA RECENTE

Dopo quell'incontro, anche con l'aiuto del parroco don Maurizio si è creato un piccolo gruppo di soci fondatori con il quale è stato redatto lo statuto e formalizzata la nascita di una nuova associazione laica. Fra gli obiettivi, c'è quello di dare un'identità a quello, fra i sette quartieri di Pordenone, la cui storia è più recente: solo a partire dagli anni Sessanta ha infatti cominciato a definirsi attraverso comunità, gruppi parrocchiali, scuola dell'infanzia ed elementare, impianti sportivi, aree verdi e così via.

Da quando però la Circoscrizione Nord è stata chiusa, le due parrocchie sono rimaste le uniche realtà aggregative del territorio. «Per questo concludono presidente e vicepresidente - è importante che il Consiglio Pastorale abbia promosso la nascita di un'associazione di quartiere. È un modo per moltiplicare i momenti di incontro, di confronto e di condivisione che arricchiscono il tessuto sociale rendendolo più unito, più vivo, più ricco. Grazie al supporto delle parrocchie, al sostegno del Comune di Pordenone con cui collaboriamo e alle strutture che entrambi ci metteranno a disposizione, sarà possibile coinvolgere gli abitanti della zona Nord di Pordenone in eventi culturali, ricreativi e sportivi aperti a tutti».

I PRIMI PROGETTI

Si comincerà ora con la costituzione di un gruppo di volontari e con la ricerca delle risorse necessarie per l'organizzazione di eventi. Le idee non mancano: gite, tornei, cene a tema, conferenze o dibattiti, ciclo-turistiche, concerti, una festa di quartiere e molto altro.

LA CENA

Il menu della cena sarà composto da antipasto, primo, secondo, bevande al prezzo di 20 euro. La cena sarà appunto l'occasione per l'associazione per presentare i propri programmi e le attività associative e la possibile ripresa presso nelle strutture della parrocchia del Sacro Cuore dei festeggiamenti autunnali. Naturalmente la cena si svolgerà nel rispetto di tutte le regole anticontagio. La capienza del salone, con l'applicazione dei distanziamenti, sarà di circa 100 posti per i commensali, e pertanto è necessaria la prenotazione entro domani telefonando a Edi Rossi 347 1426288.

L.Z.

