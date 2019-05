CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPORDENONE Dal 17 al 19 maggio si terrà alla scuola di teatro della Compagnia di Arti e Mestieri in largo Cervignano uno Stage di recitazione in telecamera con Edoardo Scatà. Attore di teatro dal 1988, ha seguito prima la scuola di Gigi Proietti e lavorato poi fin da giovanissimo con grandi nomi come Alida Valli, Aldo Trionfo, Piera Degli Esposti e quindi in ruoli importanti e in svariati spettacoli impegnativi e memorabili come quelli diretti da Luca Ronconi nei primi anni 90 al teatro Carignano di Torino e a seguire con Antonio...