PORDENONE L'allerta dei medici e del sistema di sorveglianza attivato come ogni anno anche in regione è alta. Il possibile arrivo dell'influenza stagionale, infatti, metterebbe gli ospedali e le case di riposo già in estrema difficoltà in una situazione che diventerebbe difficilmente gestibile. Finora fortunatamente il virus dell'influenza stagionale non è arrivato. Ma tra i medici non si canta vittoria. «Fino a questo momento - spiega l'infettivologo del Santa Maria degli Angeli Massimo Crapis, rientrato al lavoro prima di Natale dopo essere stato colpito pure lui dal Covid - non si sono presentati casi né nei Pronto soccorso, né segnalati dal sistema di sorveglianza dei medici sentinella. È necessario state con le antenne molto alte poiché potrebbe trattarsi soltanto di un ritardo nella manifestazione del virus, d'altra parte siamo appena all'inizio di gennaio». Insomma, non simo allo scapato pericolo.

«Si potrebbe pensare - aggiunge Crapis - visto che sia il virus del Covid che quelli dell'influenza si trasmettono con il droplet che le misure adottate, dalla mascherina al distanziamento al lavaggio più frequante delle mani, possano avere rallentato la diffusione di virus influenzali. Ma, in mancanza di evidenze scientifiche, resta comunque un'anomalia: le stesse norme e gli stessi comportamenti non ci stanno però proteggendo dal Covid visto l'andamento dei dati. Potrebbe essersi innescato anche una sorta di meccanismo di competizione tra virus in cui la presenza dell'uno inbisce l'altro. In ogni caso è più che opportuno stare in guardia. L'arrivo dell'influenza, soprattutto sugli anziani, metterebbe ancora più in difficoltà gli ospedali già in una situazione al limite. Gli eventuali pazienti con influenza che dovessero necessitare di ricovero - sottolinea l'infettivologo - andrebbero comunque separati dai pazienti Covid e ci sarebbe la necessità di ulteriori posti letto con il personale che però è sempre quello».

Uno dei motivi che ha finora tenuto lontano l'influenza potrebbe essere legato al quasi blocco dei voli aerei e quindi a una molto ridotta circolazione di persone tra Paesi. Meno probabile, invece, la diffusione nelle settimane scorse del vaccino anti-influenzale. Se è vero che la campagna è partita prima e che si è cercato di vaccinare subito over-60 e categorie a rischio è vero anche che moltissime persone che avrebbero voluto vaccinarsi non lo hanno potuto fare per la mancanza di dosi. Che quest'anno non sono nemmeno mai arrivate nelle farmacie. Intanto, dagli ultimi dati, in tutte le regioni che hanno attivato la sorveglianza il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale, tranne che in Valle d'Aosta. Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è di 3,03 casi per mille assistiti, 1,12 tra i 5 e 14 anni, 1,46 nella fascia 15-64 anni e 1,25 casi negli over 65. Dall'inizio della stagione, nessun virus influenzale è stato finora segnalato in Italia. Nella settimana dal 21 al 27 dicembre l'incidenza delle sindromi simil-influenzali rimane sotto la soglia basale con 1,5 casi per mille assistiti con circa 92mila casi stimati, per un totale di circa 1.265.000 casi dall'inizio della sorveglianza. Nel 2019, in questa stessa settimana dell'anno, il livello di incidenza era pari a 3,9 casi per mille assistiti, come segnala l'ultimo bollettino Influnet pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Nell'ultima settimana, scrive l'Iss, in Italia sono stati analizzati 90 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, su un totale di 1.057 campioni analizzati dall'inizio della sorveglianza, nessuno è risultato positivo al virus influenzale, mentre 11 sono risultati positivi al SarsCoV2 (157 dall'inizio della sorveglianza).

